Grave denuncia contra la Policía en Antioquia: uniformados habrían asesinado a un humilde minero en medio de operativo

SEMANA habló con Juan Ospina, hermano de la víctima, quien aseguró que Arnulfo murió de un disparo en la espalda, que posteriormente le atravesó el pulmón derecho. “Él me llamó hacia las 8:00 de la mañana y me dijo: Juan, nos están disparando y van a quemar la draga. Al rato me llamaron y me dijeron que a mi hermano lo mataron con un tiro en la espalda”.