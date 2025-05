Habla abogado que logró condena contra el Ejército por derribar un avión en Frontino: habían dicho que era un accidente

Sin embargo, la familia del piloto Juan Camilo no creía en esa versión.

“Veo unos documentos que me llaman la atención, como el informe de Aerocivil que muestra el hecho como si se tratara de un accidente, pero me pregunté si ellos no se percataron de que la aeronave parecía un colador, estaba llena de disparos, así que iniciamos una investigación más profunda para dar con los resultados”, le dijo a SEMANA el abogado Michell Pineda Ramírez.