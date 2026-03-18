Ideam advierte “lluvias dispersas” y “tormentas eléctricas” en Medellín: así estará el clima este miércoles, 18 de marzo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló el más reciente informe sobre cómo estará el clima en el país y en las principales ciudades durante este miércoles, 18 de marzo.

En el caso de la ciudad de Medellín, se prevé que haya un cielo mayormente nublado con probables lluvias dispersas entre moderadas y fuertes.

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Además, la institución precisó que hay una alta probabilidad de que el agua esté acompañada de tormentas eléctricas sectorizadas, especialmente en el transcurso de la tarde y la noche.

Por último, el Ideam señaló que se espera que la temperatura máxima esté rondando los 26 °C.

En cuanto al departamento de Antioquia, el pronóstico indica que se tendrán mayores acumulados de precipitación con lluvias entre moderadas y fuertes, incluso con probables tormentas eléctricas sectorizadas.

Imagen referencia de lluvias. Foto: Getty Images

Este mismo panorama, que se ha repetido durante las últimas semanas, también estará en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Boyacá, Cundinamarca, entre otros.

Ante las fuertes lluvias que se han presentado en Medellín, la Alcaldía emitió una serie de recomendaciones, especialmente relacionadas con posibles desbordamientos de quebradas:

Evite arrojar basuras y otro tipo de elementos a los cauces de las quebradas. Estos pueden producir represamientos y posteriormente causar graves daños y lesiones a las personas.

Evite construir al borde de quebradas, así como realizar cortes en los taludes de las laderas de las montañas sin tener presentes las medidas técnicas recomendadas para tal procedimiento.

Mantenga las rejillas del alcantarillado libres de desperdicios para que los sistemas de desagüe no se taponen y no generen inundaciones en las viviendas.

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Recoja las aguas de los techos por medio de canoas y bajantes para evitar procesos erosivos y de saturación del suelo.

En las viviendas verifique el estado de las canoas y bajantes del techo, realizando la limpieza necesaria y reforzando los techos, de manera que puedan soportar las lluvias y los vientos fuertes.

Durante tormenta eléctrica evite salir a cielo abierto, resguardarse en un sitio cubierto hasta que cesen las lluvias.

Absténgase de conducir cuando esté lloviendo. Esto disminuye la visibilidad y se incrementa el riesgo de accidentes.

Las autoridades continúan monitoreando la situación para evitar cualquier emergencia por cuenta del agua.