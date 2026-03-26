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Ideam advierte lluvias en Medellín durante este jueves, 26 de marzo: así estará el clima a lo largo del día

La entidad entregó el más reciente pronóstico sobre las condiciones meteorológicas a lo largo de la jornada.

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Redacción Nación
26 de marzo de 2026, 6:20 a. m.
Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló el último pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia y sus diferentes ciudades durante la jornada de este jueves, 26 de marzo.

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Para la ciudad de Medellín, la institución prevé cielos de parcial a mayormente nublados con probabilidad de precipitaciones de ligeras a moderadas en horas de la tarde.

Asimismo, estima que habrá una temperatura máxima de 26 °C.

En cuanto al departamento de Antioquia, el Ideam indicó que muy seguramente se tendrán condiciones mayormente nubladas, lo que estará acompañado de lluvias de moderadas a fuertes.

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Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Este mismo panorama se presentará en otros departamentos como Tolima, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Caldas y Santander.

Según las autoridades meteorológicas, se espera que las lluvias sigan presentes en Medellín durante lo que resta del mes de marzo.

Por lo mismo, se ha hecho un llamado a los ciudadanos para que extremen las medidas de seguridad y se disminuya el riesgo de cualquier emergencia que se pueda presentar.

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De hecho, el Ideam hizo una serie de recomendaciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales:

  • Buscar un refugio seguro.
  • No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.
  • Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín.
Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto
  • Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
  • Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

Además, la Alcaldía de Medellín también pidió evitar arrojar basuras a las quebradas o construir al borde de las mismas, así como recoger las aguas de los techos por medio de canoas y bajantes, ya que esto evitará procesos erosivos y de saturación del suelo.