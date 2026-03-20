Ideam advierte lluvias en Medellín durante este viernes, 20 de marzo: estas son las horas en las que caerá el agua

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente reporte sobre cómo estará el clima en Colombia y en las principales ciudades durante este viernes, 20 de marzo.

Clima en Bogotá para este viernes 20 de marzo: pronóstico por horas, posibles lluvias en la tarde y cómo prepararse para la jornada

En el caso de la ciudad de Medellín, se pronostica que habrá cielo entre parcial y mayormente nublado, lo que estará acompañado con lloviznas o lluvias ligeras en la tarde y la noche. Además, la temperatura máxima será de 25 °C.

Ya para el departamento de Antioquia, se prevé cielo parcial a mayormente nublado con acumulados de precipitación significativos, que estarán entre moderadas a fuertes, especialmente en la tarde y la noche.

Imagen referencia del clima de Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este mismo panorama se tendrá en sectores de los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Caldas y Cundinamarca. Para el resto de la región Andina, se estima cielo entre parcial a ligeramente cubierto y predominio de condicione secas.

Se espera, según las autoridades meteorológicas, que las lluvias estén en la capital antioqueña durante lo que resta del mes de marzo.

Por lo mismo, las autoridades le han hecho un llamado recurrente a la ciudadanía para que extremen medidas y se disminuya cualquier riesgo como consecuencia del agua.

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La Alcaldía de Medellín, a través de sus redes sociales y su página web, emitió una serie de recomendaciones, especialmente relacionadas con posibles desbordamientos de quebradas, algo que ha ocurrido mucho en las últimas semanas:

Evite arrojar basuras y otro tipo de elementos a los cauces de las quebradas. Estos pueden producir represamientos y, posteriormente, causar graves daños y lesiones a las personas.

Evite construir al borde de quebradas, así como realizar cortes en los taludes de las laderas de las montañas sin tener presentes las medidas técnicas recomendadas para tal procedimiento.

Mantenga las rejillas del alcantarillado libres de desperdicios para que los sistemas de desagüe no se taponen y no generen inundaciones en las viviendas.

Recoja las aguas de los techos por medio de canoas y bajantes para evitar procesos erosivos y de saturación del suelo.

En las viviendas verifique el estado de las canoas y bajantes del techo, realizando la limpieza necesaria y reforzando los techos, de manera que puedan soportar las lluvias y los vientos fuertes.

Durante tormenta eléctrica, evite salir a cielo abierto, resguardarse en un sitio cubierto hasta que cesen las lluvias.

Absténgase de conducir cuando esté lloviendo. Esto disminuye la visibilidad y se incrementa el riesgo de accidentes.