Ideam dice cómo estará el clima en Medellín durante este miércoles, 8 de abril: esto dice el último pronóstico

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente reporte sobre cómo estará el clima en Colombia a lo largo de esta jornada del miércoles, 8 de abril.

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En el caso de la ciudad de Medellín, se estima que las condiciones no cambien mucho con relación a las que se han venido presentando en los últimos días.

En ese sentido, la institución prevé que se tenga una mañana donde haya un predominio de tiempo seco. Sin embargo, con el paso de las horas esto puede cambiar.

De acuerdo con el informe, se espera que en horas de la tarde y la noche se tengan lloviznas y lluvias ligeras. Además, se indica que la temperatura máxima a lo largo del día será de 29 °C.

Imagen referencia de un turista en Medellín. Foto: Getty Images

En cuanto al departamento de Antioquia, en donde está ubicada Medellín, el Ideam pronostica lluvias entre ligeras y moderadas en amplios sectores, que principalmente tendrán núcleos localmente fuertes en horas de la tarde e inicio de la noche.

Este es el mismo panorama que se prevé para los departamentos de Quindío, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander y Santander.

En el caso del sur del Huila y el norte del Tolima, se esperan Lloviznas o lluvias ligeras en el transcurso de la jornada.

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Este será el clima, de acuerdo con el Ideam, para las ciudades principales:

Barranquilla: Se esperan cielos de parcial a mayormente nublados con probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras en horas de la mañana y tarde. (T. máx.: 34 °C).

Se esperan cielos de parcial a mayormente nublados con probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras en horas de la mañana y tarde. (T. máx.: 34 °C). Bucaramanga: Predominará el cielo entre parcial a mayormente nublado; se prevén lluvias entre ligeras y moderadas intermitentes durante la jornada. (T. máx.: 28 °C).

Predominará el cielo entre parcial a mayormente nublado; se prevén lluvias entre ligeras y moderadas intermitentes durante la jornada. (T. máx.: 28 °C). Cali: Cielo entre parcial y mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones en todo el día, las más fuertes esperadas en horas de la tarde (T. máx.: 31 °C).

Imagen referencia del clima. Foto: Getty Images

Cartagena: Cielos parcialmente nublados son esperados con probabilidad de lloviznas en horas de la tarde. (T. máx.: 32 °C)

Cielos parcialmente nublados son esperados con probabilidad de lloviznas en horas de la tarde. (T. máx.: 32 °C) Popayán: Se prevén cielos de parcial a mayormente nublados con probabilidad de lluvias en la tarde y noche. (T. máx.: 24 °C).

Se prevén cielos de parcial a mayormente nublados con probabilidad de lluvias en la tarde y noche. (T. máx.: 24 °C). Tunja: Se esperan cielos parcialmente nublados con predominio de tiempo seco generalizado (T. máx.: 18 °C).

Debido a que todavía se esperan lluvias fuertes en varias zonas de Colombia, las autoridades y los organismos de emergencia le han hecho un llamado constante a los ciudadanos para que extremen las medidas de seguridad frente al agua.