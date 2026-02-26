Medellín

Ideam pronostica lloviznas en Medellín este jueves 26 de febrero

Se prevén cambios en las condiciones atmosféricas a lo largo del día.

26 de febrero de 2026, 6:38 a. m.
Panorámica de Medellín. Foto: Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico del clima para la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia correspondiente a este jueves 26 de febrero, en el que prevé cambios en las condiciones atmosféricas a lo largo del día.

De acuerdo con la entidad, en Medellín se espera que la jornada inicie con predominio de tiempo seco durante la mañana. Sin embargo, hacia el transcurso del día se presentará un aumento progresivo de la nubosidad, lo que podría dar lugar a precipitaciones leves en horas de la noche.

Según el informe, “posterior a una mañana con predominio de tiempo seco, se espera un incremento relativo en la nubosidad con probabilidad de lloviznas en horas de la noche (T. máx.: 25 °C)”.

En el contexto nacional, el Ideam indicó que para las próximas 24 horas se estima abundante nubosidad sobre amplias zonas del territorio colombiano.

