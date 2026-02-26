Ideam pronostica lloviznas en Medellín este jueves 26 de febrero

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico del clima para la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia correspondiente a este jueves 26 de febrero, en el que prevé cambios en las condiciones atmosféricas a lo largo del día.

De acuerdo con la entidad, en Medellín se espera que la jornada inicie con predominio de tiempo seco durante la mañana. Sin embargo, hacia el transcurso del día se presentará un aumento progresivo de la nubosidad, lo que podría dar lugar a precipitaciones leves en horas de la noche.

Según el informe, “posterior a una mañana con predominio de tiempo seco, se espera un incremento relativo en la nubosidad con probabilidad de lloviznas en horas de la noche (T. máx.: 25 °C)”.

En el contexto nacional, el Ideam indicó que para las próximas 24 horas se estima abundante nubosidad sobre amplias zonas del territorio colombiano.

Estas condiciones estarán acompañadas de probables lluvias de variada intensidad, especialmente en sectores de las regiones Pacífica y Amazónica, así como en áreas puntuales del centro y norte de la región Andina y del centro y sur de la región Caribe.

El informe señala que los mayores acumulados de precipitación, con posibilidad de tormentas eléctricas sectorizadas, se prevén en departamentos como Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caldas, Risaralda, Quindío, Amazonas y Vaupés.

El Ideam hizo una serie de recomendaciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales: