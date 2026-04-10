Ideam pronosticó cómo estará el clima en Medellín este viernes, 10 de abril: esto dice el último informe

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia y sus principales ciudades a lo largo de la jornada de este viernes, 10 de abril.

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En el caso de Medellín, se prevé que haya un cielo parcialmente cubierto, con posibles lluvias en las horas de la noche.

Asimismo, se estima que la temperatura máxima que se tendrá será de 29 °C.

Imagen referencia del clima. Foto: Getty Images

Para el departamento de Antioquia, el Ideam pronostica lluvias entre ligeras y moderadas en amplios sectores, con núcleos localmente fuertes. Este mismo panorama se tendrá en Caldas, Quindío, Risaralda, Santander y Norte de Santander.

En otras zonas de la región Andina, como por ejemplo Cundinamarca, Tolima y Boyacá, se esperan precipitaciones dispersas, principalmente durante la tarde y la noche, sin descartar aumentos puntuales.

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Por otra parte, así estará el clima en el resto de las ciudades principales:

Barranquilla: Se esperan cielos de ligera a parcialmente nublados con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 35 °C).

Se esperan cielos de ligera a parcialmente nublados con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 35 °C). Bucaramanga: Predominará el cielo entre parcial a mayormente nublado; se prevén lluvias entre ligeras y moderadas intermitentes durante la jornada de la tarde y noche. (T. máx.: 27 °C).

Predominará el cielo entre parcial a mayormente nublado; se prevén lluvias entre ligeras y moderadas intermitentes durante la jornada de la tarde y noche. (T. máx.: 27 °C). Cali: Cielo entre ligera a parcialmente nublado con probabilidad de precipitaciones intermitentes durante toda la jornada (T. máx.: 31 °C).

Imagen referencia de lluvias. Foto: Getty Images

Cartagena: Cielos parcialmente nublados y condiciones secas. (T. máx.: 33 °C).

Cielos parcialmente nublados y condiciones secas. (T. máx.: 33 °C). Popayán: Se prevén cielo entre parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias en la tarde y noche. (T. máx.: 27 °C).

Se prevén cielo entre parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias en la tarde y noche. (T. máx.: 27 °C). Tunja: Se esperan cielos parcialmente nublados con predominio de tiempo seco y posibles lloviznas en la tarde y noche (T. máx.: 19 °C)

Debido a que todavía se esperan lluvias fuertes en varias zonas de Colombia, las autoridades y los organismos de emergencia le han hecho un llamado constante a los ciudadanos para que extremen las medidas de seguridad frente al agua.