Impresionante: un adulto de 86 años murió calcinado tras voraz incendio en Apartadó, Antioquia

Las llamas consumieron con intensidad la humilde vivienda de Reinaldo Medina Polo, de 86 años de edad, en el barrio 20 de enero, en Apartadó, Antioquia. Lastimosamente, no pudo salir con vida de la casa elaborada en tabla, a pesar que el calor y el ruido de las llamas despertaron a más de uno en ese sector y pidieron ayuda.

Aunque, presumen que el incendio lo provocó un corto circuito, la vida de Reinaldo terminó en una poceta de la vivienda, en el momento que intentó salvarse. Al parecer, no salvó su vida, porque tomó la dirección equivocada de la vivienda. Murió calcinado.

La vivienda quedó totalmente destruida. - Foto: La Chiva de Urabá

Para quienes conocieron al señor, lo describieron como una persona muy alegre, le encantaba la música y era muy atento con sus vecinos y familiares. “Todo el mundo lo conocía en el barrio. Una de las expresiones que escucharon fue: me quemo, me quemo. Pero, lastimosamente, cuando llegamos ya no había nada que hacer “, expresó uno de sus familiares al medio local La Chiva de Urabá.

Los hechos que se registraron a las 11:00 de la noche del pasado 27 de enero, dejó desconsolados a los habitantes de este sector del municipio de Apartadó, quienes a pesar del esfuerzo que hicieron por llamar rápido a los bomberos, no pudieron salvar la vida. La casa quedó totalmente destruida y el caso es materia de investigación por parte de las autoridades.

Voraz incendio consumió a siete locales en plaza de Rionegro, Antioquia

Un incendio de grandes proporciones se registró en la tarde de este viernes, 27 de enero, en la plaza principal del municipio de Rionegro, Antioquia. De acuerdo con el reporte preliminar de los organismos de socorro, siete locales comerciales se vieron involucrados.

Las llamas empezaron en un establecimiento y se empezaron a multiplicar hacia los demás. En videos registrados en las redes sociales se observa la dimensión de la emergencia: el fuego que arrancó en el interior se expandió hacia los techos.

Incendio en Rionegro, Antioquia. - Foto: Fragmento de video publicado por Denuncias Antioquia.

Se estima que la altura que alcanzaron las llamas superó los cinco metros. Mientras las personas captaban con sus celulares la conflagración, pedían oraciones y clamaban por la presencia de los bomberos para frenar la candela, que amenazó al centro de la localidad.

En un fragmento del material compartido se ve el momento exacto en el que una de las fachadas de un famoso restaurante colapsa por la intensidad de las llamas. Milagrosamente, no hubo víctimas mortales ni siquiera personas lesionadas.

Fueron necesarias las unidades de socorro de Rionegro y otros dos municipios vecinos para disminuir el incendio, según lo contó la administración. Apoyaron las labores de mitigación las máquinas y especialistas de Marinilla y El Carmen de Viboral.

El alcalde de esta población, Rodrigo Hernández Álzate, afirmó que, de momento, se tienen contabilizados en afectaciones a siete locales comerciales, dos de ellos reportaron pérdida total, pero se espera el enfriamiento de la zona para una evaluación clara.

“Hay aproximadamente unos seis establecimientos comerciales comprometidos. Los segundos pisos de esos establecimientos quedaron completamente destruidos. No hay víctimas. Cerca de cuatro vehículos de extensión están presentes en la plaza”, dijo.

Incendio en locales comerciales de Rionegro, Antioquia. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Rionegro.

Se instaló un puesto de mando unificado extraordinario en la administración municipal para dar el resultado parcial de las afectaciones y suministrar indicios sobre lo que pudo haber provocado la fuerza de la candela. Los organismos de socorro están investigando.

Este hecho ya fue reportado ante el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia que, una vez se enteró del hecho, se puso a disposición de las autoridades locales para apoyar en las labores que requieran. Varios han sido los mensajes de apoyo.