Indignante: adulto mayor fue víctima de una brutal golpiza en el barrio Carambolas de Medellín

Un indignante caso ha llamado la atención de algunos ciudadanos en Medellín. Un adulto mayor fue agredido a golpes por el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Maria Cano Carambolas, en Manrique, nororiente de la ciudad.

En el video se puede observar a un hombre de edad avanzada sentado en un billar, quien portaba el uniforme de las Empresa Varias de Medellín (Emvarias) —la empresa de Aseo de la Ciudad—, junto con el agresor teniendo una discusión.

De un momento a otro, el hombre empieza a patearlo y a golpearlo en el rostro en varias oportunidades, dejando al adulto mayor sin la posibilidad de que pueda defenderse.

En las imágenes se puede escuchar que, mientras el sujeto le está propinando las golpizas a la víctima, también le grita varios insultos: “A mi no me insulte malp****do, respétame hiju***ta, a mi no me diga que coma mie*** hiju***ta, respétame, respétame, respete los hombres”.

En la parte final del video se puede ver cómo el agresor le grita al anciano, quien no responde a las agresiones físicas provocadas, “a mi no me insulte, no me diga que coma mier** porque lo mato, lo mato hiju****ta”.

El adulto mayor termina con varias heridas en su rostro, labios y boca. Sin embargo, a pesar de la violenta agresión, se desconoce si la víctima interpuso alguna denuncia por lesiones personales.

Por su parte, a través de un comunicado oficial en redes, la empresa Emvarias, donde labora la persona agredida, rechazó todo “acto de intolerancia conocido en redes sociales el pasado 20 de enero, en el que se vio involucrado el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Carambolas, comuna 3 Manrique”.

Además, señaló que la empresa logró establecer que la persona, víctima de la agresión, ejerce la labor de recolección de residuos puerta a puerta, “actividad realizada con dicha organización a través del proyecto de contratación social en zonas de difícil acceso en Medellín”.

Por último, la empresa dejó claro que este reprochable acto podría costarle a esa organización comunitaria la pérdida del contrato para la recolección de basuras, además reiteró su apoyo a la persona agredida.

“Debido a esta situación, la interventoría de Emvarias Grupo EPM, avanza en la investigación del caso para proceder con acciones legales y la cancelación del contrato con la JAC en mención. La entidad continuará acompañando a la persona agredida”, se puede ver en el comunicado emitido en su cuenta de Twitter.

El impresionante rescate de una familia que iba a ser masacrada por grupos armados en Frontino, Antioquia

En una operación militar, coordinada con la Policía Nacional e interinstitucional con la Gobernación de Antioquia, tropas del Ejército Nacional llegaron hasta el corregimiento Nutibara del municipio de Frontino, Antioquia, con el fin de rescatar a una mujer y a sus tres hijos, quienes presuntamente venían siendo víctimas de intimidaciones y amenazas de muerte por supuestos integrantes del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo.

Posteriormente, la familia fue embarcada en un helicóptero del Ejército Nacional, custodiada por los uniformados para garantizar su seguridad. Además, recibieron atención profesional médica y psicológica de la unidad militar.

“Presuntamente esta familia venía siendo víctima de intimidaciones y amenazas de muerte por supuestos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo. El comando de la cuarta brigada rechaza de forma contundente las acciones que atenten contra los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Lo que evitamos con esto fue una tragedia”, sostuvo el general Juan Carlos Fajardo González, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.

Por ahora, la madre y sus tres hijos permanecen bajo acompañamiento de la Gobernación de Antioquia y la Personería de Medellín, quienes le brindan acompañamiento hasta que puedan regresar con seguridad a su territorio.

“El comando de la Cuarta Brigada rechaza de forma contundente las acciones que atenten contra los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Así mismo, ratifica el continuo desarrollo de operaciones militares en la lucha frontal contra los Grupos Armados Organizados que atentan contra la tranquilidad de los habitantes de Antioquia”, anunciaron los altos mandos del Ejército en Antioquia.

¿Quién es la familia que rescataron?

SEMANA habló con Jorge Hugo Elejalde, alcalde de este municipio, quien contó que alias El Diablo, quien pertenecía al Clan del Golfo, hace veinte días se había entregado a las autoridades, pero además era una de las personas que mejor conocía los movimientos criminales que cometía ese grupo armado en la zona. Este hombre es hijo de la señora que planeaban asesinar en su casa con sus hijos.