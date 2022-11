Joven que fue agredido en marchas de Medellín pidió asilo en Alemania, pero fue hallado muerto en ese país | ¿Qué pasó?

La muerte del joven antioqueño Alan Garzón en la ciudad de Hannover, estado federado de Baja Sajonia, en Alemania, sigue siendo un misterio para sus amigos y familiares, que aún siguen esperando una respuesta sobre las investigaciones por parte del Gobierno alemán. Garzón, de 21 años, quien vivía en Medellín tuvo que autoexiliarse en el territorio europeo tras amenazas de muerte por participar en marchas contra el terrorismo en 2019 en la capital antioqueña.

El joven había sido reportado como desaparecido el pasado 23 de septiembre por sus familiares. Después de un mes de su desaparición, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó en un comunicado que a Alan lo habían encontrado sin vida, pero aclararon las circunstancias.

“En relación con la situación del joven colombiano Alan Andrés Garzón Ramírez, reportado como desaparecido desde el 23 de septiembre del presente año, el Consulado de Colombia en Berlín se permite dar a conocer que fue informada el jueves 13 de octubre, por la Policía de la ciudad de Hannover, estado federado de Baja Sajonia, sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Alan Andrés Garzón Ramírez, identificado plenamente por el servicio forense de la Policía de la citada ciudad”, comunicó la Cancillería.

Para uno de sus familiares, quién prefirió omitir su identidad, la historia del joven en Alemania comenzó hace tres años, cuando prefirió viajar con el fin de salvaguardar su vida y al mismo tiempo buscar mejores alternativas de empleo. Se encontraba estudiando gastronomía y el Gobierno de ese país le proporcionaba grandes beneficios, como vivienda gratis y alimentación.

“Estamos haciendo todas las gestiones para que nos puedan enviar las cenizas, porque el cuerpo no lo podían repatriar. Eso lo habíamos decidido también en familia para no darle más tiempo a algo tan doloroso para nosotros. Él vivía solo en un apartamento que le proporcionaba el Gobierno, estudiaba gastronomía y trabajaba en un restaurante. Había aprendido inglés, alemán, era muy inteligente. La verdad, él si nos había dicho que estaba muy triste, lo trataban mal. Sin embargo, aún no han confirmado que esa haya sido la causa”, dijo la familiar a SEMANA.

Así las cosas, dejó claro que aunque las autoridades alemanas les habían dicho que se trataría de un suicidio, necesitan ver esas pruebas, ver fotos del cuerpo en el momento que lo encontraron y otras tantas pruebas que los tienen angustiados.

Según las primeras indagaciones de las autoridades alemanas, el paisa falleció el 25 de septiembre, dos días después de su desaparición, por lo que el cuerpo sin vida estuvo a la intemperie por más de un mes.

“Luego de una autopsia y un análisis de ADN en Medicina Legal, queda claro que se trata del joven de 21 años de nacionalidad colombiana Alan Andrés García”, dijo en ese entonces el diario alemán Bild.

Según medios internacionales, el cadáver fue hallado en realidad el 11 de octubre por un grupo de recolectores de hongos, quienes se toparon con su cuerpo sin vida en medio del bosque de Mecklenheider, ubicado en el distrito de Nordhafen.

La trágica historia de ‘El Niño’, como lo llamaban sus familiares, comenzó en las marchas que se llevaron a cabo en Medellín contra la violencia, tras conocerse el atentado en la Escuela General Santander de la Policía el 20 de enero de 2019. “Te quitás esa camiseta o te ‘pelamos’, le dijo un hombre durante la marcha.

En el video se puede observar que el joven, con tan solo 18 años, portaba una camiseta que tenía estampada la frase “No a la guerra de Duque-Uribe”, pero esas palabras y sus ganas de luchar por un país lo llevaron al exilio y a fuertes amenazas que lo motivaron a conseguir los pasajes como fuera posible y viajar a los pocos días a Alemania. Desde que llegó al país europeo vivió en el vecindario de Vinnhorst de la ciudad de Hannover, en el estado de Baja Sajonia.