La otra versión sobre muerte de gemelas en Medellín: no sería por un jabón artesanal como se mencionó

La muerte de las gemelas Linda Rosa García Hortúa y Laura María García Hortúa, ocurrida en el barrio Veinte de julio, en la comuna 13 de Medellín el pasado sábado, no está rodeada de ningún misterio. Las dos se quitaron la vida.

Lo dicen con certeza sus familiares, lo confirma la Policía Metropolitana. Sobre la tragedia habló con SEMANA Dulfary García, una de sus tías.

La tragedia de las gemelas, asegura, comenzó meses atrás con un accidente que sufrió Linda Rosa en su casa de Itagüí al quemarse parte del cuerpo con un aceite caliente.

La mujer fue atendida en un centro médico de ese municipio. Fue hospitalizada y sometida a varias intervenciones, pero en la más reciente los médicos habían contemplado la posibilidad de amputarle algunos de sus dedos.

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Eso la llevó a un profundo estado de depresión, el mismo en el que cayó su hermana gemela.

Preocupados por su condición, los familiares les pidieron irse para la calle 39 con carrera 109, en el barrio Veinte de julio, donde vive una tía de ellas. Allí no solamente iban a estar acompañadas, se iban a recuperar, también podían planear cómo levantar el negocio de comidas rápidas que tenían en un reconocido centro comercial de Envigado y que quebró durante la pandemia.

Esa casa es también la del esposo de la tía, un reconocido carnicero de ese barrio, está justo en la esquina de la Plaza de la Paz, donde a diario se aglomeran en medio de los gritos de bienvenidos a la comuna 13 cientos de turistas y sus guías y quienes los llevan a conocer cómo las escaleras eléctricas, el arte, el grafiti, el rap y la fuerza de las mujeres de ese territorio cambiaron un pasado doloroso por un mejor presente.

La Comuna 13 de Medellín es uno de los lugares más visitados en la capital antioqueña. Foto: Getty Images

Allí, el 27 de septiembre, las gemelas pasaron su cumpleaños número 35 y también, el sábado, 7 de noviembre, tomaron la decisión que sus familiares tanto temían.

Hacia las 4:30 p. m. sus cuerpos fueron hallados en la misma cama, en el mismo cuarto, en el que cuatro años atrás se quitó la vida su primo Manuel Felipe.

A su lado, relató su tía Dulfary, había una cosmetiquera con varios sobres vacíos que habían contenido un medicamento que tomaban para dormir, para sobrellevar la depresión y del cual, considera ella, estaban abusando.

Cuando la otra tía las vio, armó un alboroto, como pudieron las montaron en uno de los taxis que esperan pasajeros en esa esquina para llevarlas hacia la Unidad Intermedia de San Javier, que queda a unos 500 metros, después de subir la lomita de la carrera 109, atravesar por la iglesia católica de las Bienaventuranzas, cruzar a la derecha por la escuela municipal San Javier (a la que la gente llama del Veinte de julio), por la zona que los más viejos conocían como La Puerta, justo al lado de la cancha de Antonio Nariño, donde el futbolista Juan Fernando Quintero aprendió sus primeras gambetas.

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En la Plaza de la Paz nadie se dio por enterado. Los turistas, que antes se contaban a borbotones, ese día eran pocos. La noticia, cuenta un líder cultural de la comuna 13, no estremeció a nadie en ese momento. A las gemelas pocas personas las habían visto, incluso se dice que en el barrio nadie las conocía.

Tan solo pisar el centro médico que en los 2000 sirvió como si fuera un hospital de guerra, una de ellas fue dada por muerta. La otra, a pesar de los esfuerzos de los profesionales, tampoco pudo ser salvada.

Dulfary asegura que su familia hizo todo para cuidarlas, les brindó ayuda psicológica, pero ellas nunca la aceptaron y que quizá una medida que les permitiera contener esa condición médica hubiera permitido otro destino.

Ahora, solo quiere aclarar qué sucedió, que no se especule con la noticia y que se les respete el dolor.

Se pregunta por qué se menciona que sus sobrinas fallecieron al ingerir un jabón artesanal, cuando lo que realmente ocurrió fue otra cosa y que su hermana les mostró a los policías la cosmetiquera con los sobres vacíos del medicamento y el tal jabón, pero que este estaba nuevo.

“Imagínese usted un jabón que estaba nuevo, un jabón artesanal que estaba nuevo, eso va en contra de esa gente, que ahora esa información dé a pensar que un jabón mata a la gente”, mencionó.

Hoy, Linda Rosa, que era soltera, y Laura María, que deja un niño de diez años, serán sepultadas en el cementerio Jardines Montesacro, en el municipio de La Estrella, y la gente en la comuna 13, en Medellín, seguirán hablando de su tragedia, que es similar a la de otras 122 personas que entre enero y agosto de este año, según cifras del Instituto Colombianos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, decidieron quitarse la vida en esa ciudad.

El Concejo ha acompañado los hitos urbanos, institucionales y sociales que han marcado el desarrollo de Medellín. Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA

Precisamente, en julio, la Personería Distrital elevó una alerta porque en el primer semestre de este año, 1.259 personas intentaron quitarse la vida y aseguró que estaría “vigilante y en disposición de hacer seguimiento y acompañamiento a las acciones de la Política Pública de Salud Mental de Medellín”.

Para evitar este tipo de situaciones, la Alcaldía de Medellín ha desarrollado en los últimos años una estrategia denominada Escuchaderos, en la que les brinda apoyo psicológico gratis a sus ciudadanos.

De hecho, según información publicada en la página web de la Alcaldía, solamente en la comuna 13 están cuatro de esos centros de atención:

JAC Santa Rosa de Lima

Calle 49DD # 87-11

Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. y sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m

Estación del Metro San Javier

Calle 45 # 98 – 80

Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. sábados de 9:00 a. m. a 12:00 m. y domingos de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Casa de Justicia 20 de Julio

Calle 39 C # 109 – 24, San Javier

Miércoles, jueves y viernes de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Sede Social Los Alcázares

Cr 89A # 48E-01

Lunes y martes de 9:00am a 4:00 p. m.