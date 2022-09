La reliquia paisa que conservó la reina Isabel II

El fallecimiento de la monarca inglesa desempolvó todos los recuerdos que tenía en el mundo. Ella instaló en las repisas del Reino Unido una pieza especial que crearon durante tres meses en un pueblo de Antioquia: una vajilla hecha a mano, por pedido de la entonces primera dama de Colombia, María Clemencia Rodríguez de Santos.

Los artesanos de El Carmen de Viboral, localidad ubicada en el oriente del departamento, recibieron una solicitud desde la Casa de Nariño en 2011. Ellos tenían la oportunidad de fabricar uno de los regalos que el presidente le llevaría a la reina Isabel II en medio de su primera visita a la soberana. En la lista del encargo se leía: modelo de vajilla Brisa Roja.

Ese diseño fue compuesto por seis puestos y treinta piezas. Desde las bodegas de esta región salieron con destino a Europa platos soperos, platos para postre o ensalada, pocillos y platos de café con tintes rojizos pintados y quemados a mano, una herencia histórica que ha sido reconocida por todo el mundo.

“Como empresa nos sentimos muy orgullosos que, personajes tan importantes del mundo, reciban estas vajillas hechas y decoradas a mano, porque de esta manera es reconocida nuestra tradición ceramista”, manifestó Andrea Ramírez, administradora del emprendimiento que elaboró el obsequio presidencial para la reina.

Sin embargo, ellos no se enteraron de que la construcción llegaría a las manos de la monarca. Empleados del Gobierno enviaron por la vajilla sin dar especificaciones de su destino. Por información que se publicó en los medios de comunicación, se dieron cuenta de que la creación especial voló hasta Londres.

La misma referencia que fue enviada al palacio de Buckingham, pero en otras tonalidades, sirvió para servir las mesas en la cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Cartagena en 2012. “El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se tomó un café colombiano en un pocillo carmelitano”, sacan pecho en El Carmen de Viboral.

Los platos también han llegado hasta las manos del papa Francisco, también por medio de la familia Santos Rodríguez. En una imagen registrada en el álbum presidencial se observa al entonces presidente junto a la cabeza del Vaticano con las piezas artísticas teñidas de un juego de verdes.

La historia de este pueblo está ligada a su tradición alfarera. Por más de 120 años se ha preservado el arte de hacer cerámica moldeada y decorada a mano, catalogada como producto de origen y próxima a convertirse en patrimonio inmaterial de Colombia. Este oficio se ha convertido en una de las fuentes de desarrollo económico para sus habitantes.

Por otro lado, este sábado 10 de septiembre, los cambios en la monarquía británica han comenzado a establecerse, y tras la proclamación del rey Carlos III, su hijo y primogénito, el príncipe Guillermo aprovechó para emitir su primer comunicado oficial como heredero principal al trono.

En sus palabras, el nuevo príncipe de Gales habló sobre su abuela, la reina Isabel II, haciendo referencia a ella como una mujer sabia y tranquila con la que estaba muy agradecido, pero también aprovechó para remarcar que estaría apoyando a su padre en su nuevo rol como rey.

“El jueves el mundo perdió a una líder extraordinaria, cuyo compromiso con el país, con los reinos y la Commonwealth fueron absolutos. Mucho se hablará en los próximos días sobre el significado de su reinado histórico”, comenzó afirmando el príncipe.

Y agregó: “Yo, sin embargo, he perdido una abuela. Y aunque lamentaré su pérdida, también me siento increíblemente agradecido. He contado con el beneficio de la sabiduría y tranquilidad de la Reina. Mi esposa ha tenido también veinte años de guía y apoyo. Mis tres hijos han pasado vacaciones con ella y han creado recuerdos que durarán toda su vida”, dando detalles sobre los momentos que había pasado con su abuela, además de los lazos que compartieron los hijos del heredero al trono con la reina Isabel II.