“Medellín no es refugio de depredadores”: Fico Gutiérrez viaja a EE. UU. para asistir a histórica condena

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, viajará próximamente a Estados Unidos con un objetivo claro: presenciar la lectura de la sentencia contra Michael Jaime Inofuentes, un ciudadano estadounidense capturado en Medellín tras ser vinculado a graves delitos de explotación sexual infantil.

Inofuentes fue detenido en septiembre de 2025 gracias a una operación conjunta entre las autoridades colombianas y estadounidenses.

Durante la investigación, se recaudaron pruebas irrefutables, incluyendo chats, registros de transferencias y evidencia de encuentros presenciales, que lo señalan como una pieza clave en redes de abuso. Tras meses de proceso judicial, la próxima semana se dictará su condena, la cual podría oscilar entre los diez años de prisión y la cadena perpetua.

🚨 Las autoridades no paran. Seguimos avanzando con fuerza en la lucha contra el crimen en Medellín.



La Policía Nacional, con apoyo de la Fiscalía, la Guardia Civil de España y Europol, capturó a alias "Medio Labio", heredero criminal de alias "Don Mario" y estratega financiero…

El viaje de Federico Gutiérrez busca reafirmar su compromiso inquebrantable con la seguridad de Medellín y su promesa de erradicar la delincuencia sexual que amenaza a la ciudad.

Esta acción es simbólica y necesaria, considerando que miles de extranjeros visitan la Ciudad de la Eterna Primavera cada año, algunos de ellos con el fin de realizar un turismo sexual que, trágicamente, involucra en algunos casos a menores de edad. Ante esta realidad, el mandatario ha sido enfático: este tipo de actos no quedarán impunes y Medellín dejará de ser vista como un refugio para depredadores.

Desde el inicio de su administración hasta febrero de 2026, la gestión de Gutiérrez ha reportado las siguientes cifras: 55 capturas por delitos sexuales, de las cuales 18 corresponden a ciudadanos extranjeros.

Estos resultados se suman a otros casos, como el desmantelamiento en mayo de 2025 de la banda el Ghetto. Dicha organización, liderada por alias ‘La Madrina’, operaba en el Parque Lleras y estaba implicada en extorsión, secuestro, tortura y explotación infantil. En dicha operación se detuvo a 10 criminales, entre ellos la líder.

Finalmente, este caso evoca el precedente de Stefan Andrés Correa, capturado bajo la ‘Operación Cazador’ y condenado a cadena perpetua en Miami por tráfico sexual y abuso de menores.

Aunque las fechas exactas del viaje aún no se han hecho públicas, se confirmó que Gutiérrez se ausentará durante dos días de su agenda local para asegurar que la justicia estadounidense sienta el respaldo y la vigilancia de la administración distrital en este caso histórico.