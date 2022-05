Medellín y Bello: cortes de agua de esta semana

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que entre el martes, miércoles y jueves (3, 4 y 5 de mayo) habrá interrupción del servicio de acueducto y alcantarillado en Medellín y Bello.

La compañía explicó que el corte se realiza con el fin de asegurar la calidad en la atención dado que adelantarán un lavado en los tanques de los circuitos Yulimar y Santo Domingo. Además, llevarán a cabo labores de modernización y reparación en la red de distribución.

La primera suspensión tendrá lugar en el municipio de Bello el próximo martes, 3 de mayo, entre la 1 p. m. y las 11 p. m. Al menos 1.802 familias estarán sin agua en los barrios Mirador, La Selva, La Aldea, El Cairo, Milagrosa y Prado.

En Medellín, ese mismo día, desde las 6 p. m. hasta las 4 a. m. del miércoles, 4 de mayo, habrá cortes en los barrios Carlos E. Restrepo, Suramericana, Nueva Villa de la Iguaná y Universidad Nacional.

Lo mismo ocurrirá con los 3 mil clientes que EPM tiene en los sectores San Antonio de Prado, La Verde y Santa Lucía, pero la interrupción irá hasta las 6 a. m. del 4 de mayo.

La interrupción del miércoles, que irá desde las 9 p. m. hasta las 3 a. m. del jueves, 5 de mayo, incluye a más de 15 mil hogares distribuidos en 16 barrios:

Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No.2 (Santa Elena), San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas (Medellín), Oriente (Santa Elena), Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo (Santa Elena), La Avanzada (Santa Elena) y Aldea Pablo VI (Santa Elena).

Para mayor información, consulte en la Línea de atención al cliente 604 44 44 115 o en las redes sociales Twitter: @epmestamosahi y Facebook: EPMestamosahi.

Finalmente, EPM “presenta excusas a la ciudadanía por las incomodidades que puedan ocasionar estas labores de mantenimiento preventivo y reparación”.

Cierran tres vías de Antioquia por emergencias de lluvias

Los deslizamientos causados por las fuertes precipitaciones siguen afectando la movilidad en Antioquia. De acuerdo con el último informe de la Seccional de Tránsito y Transporte del departamento, tres ejes viales están bloqueados.

Autoridades informaron que las labores para habilitar los corredores están activas, por lo que la movilidad podría mejorar en las próximas horas. Sin embargo, las permanentes lluvias representan una amenaza.

Medellín - La Pintada

Desde el 27 de abril está vigente el cierre total sobre la vía que conduce de Antioquia hacia Caldas, en jurisdicción del municipio de Santa Bárbara, por una serie de grietas que se han presentado sobre la carretera.

Las afectaciones están ubicadas en los kilómetros 12 y 21, por lo que la restricción vehicular se presenta entre los sectores Primavera - Santa Bárbara - La Pintada.

Vía entre Medellín y Manizales, a la altura de Santa Bárbara, con afectaciones causadas por las lluvias. - Foto: Denuncias Antioquia.

En consecuencia, más de 30 rutas de servicio de transporte público han tenido que desviar su recorrido incrementando el costo de los viajes hacia el Eje Cafetero y el sur del país. El mismo efecto ha tenido el transporte de carga.

La Concesión La Pintada, que tiene a cargo este corredor, no tiene una fecha estimada de apertura dado que las condiciones de seguridad no están fijadas para el tránsito de automotores.

Ahora bien, por esa zona sí puede cruzar la población que vive en el sector de influencia de manera peatonal y con el acompañamiento del personal especializado en gestión del riesgo.

Bolombolo - Santa Fe de Antioquia

Una de las vías que se plantean como alternativas al cierre que hay entre Medellín y La Pintada, el corredor que une a Bolombolo con Santa Fe de Antioquia, está bloqueada por deslizamiento de tierra a la altura del kilómetro 7.

La Policía de Carreteras aseguró que hacia la zona se está trasladando maquinaria amarilla para realizar las labores de limpieza con el fin de habilitar el paso lo más pronto posible.

Medellín - Quibdó

Finalmente, en horas de la madrugada se reportaron tres movimientos en masa sobre la carretera que conduce de Medellín hacia la capital del departamento de Chocó.

De esos, uno ya fue atendido por la concesión que opera la vía y avanza en la remoción de material en el kilómetro 60 y, una vez se habilite el paso, se hará la limpieza en el tercer punto -kilómetro 57- para darle tránsito a los carros que están represados.