Medellín

Movilidad en Medellín: páginas web y canales digitales para verificar cierres, trancones y emergencias viales

En medio de condiciones climáticas adversas, estas son las páginas con notificaciones en tiempo real de las novedades en las vías.

Redacción Nación
12 de febrero de 2026, 4:03 p. m.
Las personas pueden consultar en tiempo real lo que ocurre en las vías más importantes de Medellín.
Las personas pueden consultar en tiempo real lo que ocurre en las vías más importantes de Medellín. Foto: Cortesía Concesión Pacífico Tres

El país está atravesando condiciones climáticas particulares durante las últimas semanas, que han causado intensas lluvias en varias zonas del país en una época que usualmente es cálida. Ante la situación, el clima ha provocado retrasos o cierres de algunas vías importantes del país, por lo que cientos de viajeros y ciudadanos se han visto afectados en sus desplazamientos.

Así las cosas, hay una serie de entidades que se dedican a informar sobre el estado de las carreteras, con el fin de que las personas planifiquen sus compromisos y no enfrenten retrasos, demoras o cierres. En el caso particular de las vías de Medellín, estos son los portales que puede visitar para estar al día sobre las calles más importantes en medio del clima severo que azota el territorio, además de que informan sobre otros aspectos como accidentes, construcciones o un tráfico más fuerte de lo normal.

En primer lugar, la Secretaría de Movilidad de Medellín es la encargada de hacer un seguimiento a las calles de la ciudad. En redes sociales, este organismo distrital suele notificar de manera oportuna y tiempo real sobre siniestros, retrasos, cierres por construcciones, por inundaciones o por algún otro incidente que provoque un cambio importante en las vías más concurridas.

La secretaría cuenta con líneas telefónicas y de WhatsApp para que los viajeros consulten de manera personalizada el estado de las vías.

La página web Autopistas del Café S. A. cuenta con un mapa interactivo en el cual las personas pueden explorar la ruta por la que viajarán antes de emprender camino, para verificar si hay derrumbes, bloques de carriles, retrasos o cambios de rutas. Allí aparecen, en tiempo real, notificaciones sobre lo que está pasando en la carretera a las afueras de Medellín y gran parte de Antioquia.

El Túnel de Oriente tuvo una inversión de 1,2 millones de pesos. Foto: Cortesía Concesión Túnel Aburra Oriente

La anterior página en mención también detalla sobre la presencia de ceniza volcánica en el camino, incendios, inundaciones, planes de prevención de las autoridades, carros varados en las vías y otras novedades.

Al mismo tiempo, el Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín (SIMM), en su sitio web, cuenta con cámaras de seguridad que muestran el estado de las vías de la ciudad en tiempo real. Estas se actualizan cada tres minutos para que las personas tengan una imagen real de lo que pasa en las carreteras.

