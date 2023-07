Mujeres rechazan aval del Centro Democrático a concejal Julio González en Medellín. Estas son las razones

En una oportunidad le reclamaron por el tono en el que se refería a sus asesoras, pero habría reprochado que “le armaran un sindicato, no les iba a pedir perdón, porque no está acostumbrado a hacerlo porque es su actitud natural”, manifestó otra exempleada.

Las preguntas las formularía él o sus hijas. “Todo esto era una pesadilla. Yo empecé a sufrir de ansiedad y pesadillas de pensar en mi trabajo. Yo lo hice por necesidad, pero no soporté más. Lloraba en la oficina, mientras él me regañaba”, agregó otra mujer.

Luego dijo: “Cuando alguien se equivoca, uno tiene que hablarle como corresponde. A veces, hay que hablar duro. Hay personas que han trabajado por primera vez y no han sentido una voz que les hable duro, pero eso no puede considerarse como maltrato”.

Concluyó: “Es posible que alguien diga que él me habló duro en alguna oportunidad, eso es posible, yo no voy a negar, porque mi temperamento es eso, pero no siempre. Cuando hay que hablar suave, se habla suave. Por encima de todo es la ciudad. Yo no puedo permitir que mi unidad de apoyo cometa un error”.