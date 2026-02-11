CÁPSULA

Nelson Carmona anuncia su aspiración a la Cámara de Representantes por Antioquia

El exalcalde de La Ceja se postula desde el Nuevo Liberalismo y la coalición Ahora Colombia.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 4:38 p. m.
Nelson Carmona, aspirante a la Cámara
Nelson Carmona, aspirante a la Cámara

Nelson Carmona Lopera, exalcalde de La Ceja, anunció su aspiración a la Cámara de Representantes por Antioquia, en representación del Nuevo Liberalismo y dentro de la coalición Ahora Colombia. Carmona planteó una agenda legislativa construida “desde el territorio y no desde el escritorio”.

Abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT, inició su carrera política como concejal de La Ceja en 2011. Fue reelegido en 2015 con la votación más alta en la historia del municipio, presidió el Concejo Municipal y en 2019 se convirtió en el alcalde más joven de La Ceja.

Durante su administración (2020–2023), lideró proyectos como la construcción de la Circunvalar Sur, la doble calzada La Ceja–Rionegro, más de 1.000 viviendas nuevas y el proyecto Sueños del Tambo, reconocido a nivel nacional. Su gobierno también impulsó políticas como el subsidio de transporte universitario 100 % gratuito para estudiantes de estratos 1, 2 y 3, la creación del Centro de Bienestar Animal, nuevos Centros de Desarrollo Infantil, acueductos rurales y un moderno centro de monitoreo de seguridad para la región.

Carmona propuso seis ejes de trabajo para su gestión en el Congreso: seguridad y convivencia; educación y oportunidades; empleo y economía regional; infraestructura y movilidad; salud y bienestar; y vivienda con calidad de vida. Señaló que “Antioquia no necesita promesas vacías, necesita decisiones responsables, liderazgo con experiencia en el territorio y soluciones reales que mejoren la vida de su gente”.

El aspirante indicó que priorizará la infraestructura vial intermunicipal, la ‘Matrícula Cero Permanente’, herramientas para que los alcaldes enfrenten el microtráfico y la defensa del hospital público regional, especialmente en municipios no capitales. Carmona se define como un servidor público comprometido con recuperar la confianza ciudadana y hacer de la política un instrumento para cumplir los sueños de las regiones.

