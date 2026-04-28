Nuevo incendio en Itagüí: ocurrió en una empresa que fabrica productos con fibra de vidrio

Bomberos de Itagüí y Sabaneta tratan de controlar un incendio en una fábrica de productos de fibra de vidrio.

La emergencia se presentó en el centro de ese municipio, en una edificación ubicada a dos cuadras del Comando de la Policía y la Estación de Bomberos.

Las causas de la conflagración se desconocen. Sin embargo, generó preocupación entre las autoridades locales que en la tarde del lunes tuvieron que atender otro incendio de grandes magnitudes en las antiguas bodegas de la empresa Coltejer, en donde funcionaba una empresa de bicicletas.

La empresa afectada por gran incendio en Itagüí es la que diseñó bicicleta de Mariana Pajón, la firma detrás de la prestigiosa marca GW y es una de las empresas más importantes del país en su ramo, reveló El Colombiano.

La empresa, inicialmente, fue llamada Ámbar, creada por Hernán Aristizábal, empresario que importó repuestos y llantas para bicicletas desde Checoslovaquia cuando aún era un estudiante de Contaduría.

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Pese a que el negocio iba por buen camino, en 1963 Aristizábal tuvo su primer gran problema, cuando en ese año el Gobierno Nacional decidió prohibir las importaciones para hacerle frente a una crisis cambiaria.

Imagen del incendio en Itagüí. Foto: @AlcaldiaItagui

“Gracias a Dios no hay personas lesionadas ni fallecidas, solo pérdidas materiales”, dijo sobre esa emergencia el alcalde de Itagüí, Diego Torres.

Un informe presentado por la Alcaldía de Itagüí la noche del lunes dio a conocer que, para atender esa emergencia, participaron más de 140 socorristas de los otros nueve municipios del Valle de Aburrá, incluyendo Medellín, integrantes de la Cruz Roja, la Defensa Civil y las autoridades de gestión del riesgo de Itagüí.

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El subteniente Henry Muñoz, comandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, le dijo a El Colombiano que “el control del incendio tardó más de lo habitual debido a que el lugar estaba lleno no solo de bicicletas y repuestos, sino también de cartón, plástico y llantas que hicieron que el fuego se expandiera aún más”.