Hasta 200 millones de pesos ofrece la Alcaldía de Medellín para quien brinde información por los autores del atentado a una torre de energía, que provocó daños en una unidad residencial de la Loma del Indio, la noche de este miércoles, 10 de septiembre.

Confirman explosiones en Medellín tras alerta de presencia de una bandera de las disidencias de las FARC. | Foto: Denuncias Antioquia

“A todos los terroristas les vamos a seguir poniendo precio. Caen porque caen. Ofrecemos hasta $200 millones de pesos para quien nos dé información de los responsables materiales e intelectuales de la afectación contra la torre de energía el día de hoy. Colombia debe recuperar el rumbo”, dijo Federico Gutiérrez.

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 11, 2025

Tras evaluar los daños provocados con la explosión, Empresas Públicas de Medellín (EPM) emitió un comunicado en el que aseguraron que la torre de energía eléctrica de alta tensión de EPM fue derribada.

“En la noche de este miércoles 10 de septiembre, tras un ataque con explosivos que está siendo investigado por las autoridades competentes, fue derribada una torre de energía eléctrica de alta tensión de EPM, ubicada en el sector La Asomadera del Distrito de Medellín (cerca de la vía Las Palmas)”, señaló la empresa.

Sin embargo, aclaró que “no se registran interrupciones en el servicio en la ciudad a causa de este hecho”.

Además, informó que es necesario que tanto Policía, como Ejército, que ya hacen presencia en la zona, descarten la existencia de más explosivos para poder verificar los alcances del daño.

“El equipo de EPM hizo presencia en la zona de inmediato para verificar la infraestructura impactada; sin embargo, las labores de reparación solo podrán iniciar una vez se confirme que no hay más explosivos en el área y que es seguro el ingreso de las cuadrillas de la Empresa”.

El alcalde de Medellín aseguró que “este acto terrorista es en respuesta al golpe y abatimiento que hoy la Policía Nacional le dio a esta estructura en campamento (Antioquia)”.

El mandatario local se refiere a la muerte de cuatro supuestos miembros de las disidencias al mando de alias Calarcá, dados de baja este miércoles.

Sobre esto también habló el presidente Gustavo Petro.

“Mataron a nuestros 13 policías, los perseguimos, los encontramos y cayeron en combate. Cuatro miembros del frente 36 han caído y son los mandos de la comisión que mató a los 13 jóvenes de la policía con cargas explosivas en una trampa preparada de antemano”, escribió en X el presidente.

“Ramón y Guillermino dejan de delinquir y traquetear de manera definitiva. ¿Había otra opción? Sí, pero no quisieron la paz que ofrecimos, ni siquiera discutirla", señaló.