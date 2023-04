Perrita fue arrollada por un conductor a quien no le importó su presencia y la dejó morir en Itaguí, Antioquia

Sobre el mediodía del jueves 27 de abril, un conductor arrolló a una perrita que intentaba cruzar la calle en Itagui, Antioquia. El involucrado le pasó por encima y huyó del lugar como si nada hubiese pasado.

Este hecho quedó registrado en una cámara de seguridad del sector que muestra el momento exacto en que este sujeto le pasa la camioneta por encima de la perrita, quien rueda unos metros y se levanta moribunda.

Sin embargo, este conductor viendo la acción cometida, no paró en ningún momento y siguió su camino con el pecado encima.

Las autoridades atendieron el hecho. - Foto: Tomada de Twitter: @AlcaldiaItagui

“Este sujeto que conduce el carro blanco, con tiempo, distancia y visual, le dio por pasarle el carro por encima a un perrito, acabar con su vida y seguir como si nada. ¿Qué carajos tiene en el corazón una persona que hacer esto?”, señaló el Nicolás Echeverry Alvarán, senador de Colombia.

🤬🚨¡Imágenes fuertes!🤦🏻😡



Ante este hecho, la administración municipal rechazó este acto y mencionó que gracias a las denuncias de la ciudadanía se logró tomar acciones para contrarrestar esta acción.

“En coordinación con la Secretaría de Movilidad, estamos buscando al responsable y realizando la denuncia correspondiente. También hacemos un llamado a la comunidad para reportar a los animalitos callejeros y poder recogerlos, recuperarlos y encontrarles un hogar amoroso”, recalcó la Alcaldía de Itagui.

Así mismo, hizo un llamado a los actores viales a tener respeto por la vida y la integridad de todos los seres vivos, incluyendo a los amigos peludos. “Juntos podemos construir un entorno más seguro y amable para todos. ¡Cuidemos a los animales de nuestra ciudad!”, puntualizó la autoridad municipal.

Maltrato animal: ¿qué dice la ley en Colombia?

El maltrato y la violencia son conductas que les competen tanto a humanos como a animales, pues es bien sabido que hay personas que maltratan a las mascotas y otros seres de la fauna, que también son sintientes. Por esto, muchos defensores de animales y ciudadanos exigen que sobre estos actos atroces caiga el peso de la ley y los responsables sean judicializados.

Entre 2019 y 2021, los casos de maltrato a mascotas aumentaron. Por ejemplo, solo en Bogotá hubo más de cuatro mil casos reportados durante el 2020, según cifras de la Fiscalía General de la Nación. El maltrato contra los animales existe, pero ¿qué se ha hecho al respecto?

La Fiscalía General de la Nación, al ver la cantidad de casos de maltrato que la ciudadanía intentaba resolver a través de la entidad, creó el Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma). Dicha organización asegura que desde el 2021 hasta principios de 2022 se registraron casi dos mil denuncias, de las cuales se procesaron 173, que resultaron en apenas 71 condenas.

¿Qué pasa aquí? En Colombia sí hay normas contra el maltrato animal. La Ley 1774 del 6 de enero de 2016 entabla un marco de “respeto, solidaridad, compasión, ética, justicia, cuidado, prevención del sufrimiento, en la erradicación del cautiverio y el abandono” en el trato de los seres humanos hacia los animales.

Además, estipula que quien lesione a un animal puede tener una multa entre los 5 y los 50 salarios mínimos. Si le provoca la muerte, podrían estar en prisión de 12 a 36 meses y una inhabilidad de estar en cualquier cargo profesional que implique el contacto con animales.

Suba, Engativá, Teusaquillo y Bosa son las localidades con más casos de maltrato animal en la ciudad. No obstante, el suceso más reciente y mediático ocurrió en un centro comercial que no está ubicado en dichas zonas capitalinas. - Foto: getty images

Sin embargo, la abogada María José Rojas explica para Fucsia que, como en otros ámbitos, la desconfianza en las leyes sigue primando, es un obstáculo y muchos prefieren hacer justicia por mano propia o simplemente no denunciar, y esto es en los casos que se llegan a conocer.

Por otro lado, la experta afirma que tampoco la ley es suficiente: “Tengo claro cuál es mi profesión y cuál debería ser mi postura, pero en un tema como el maltrato animal tengo que decir que las leyes no lo son todo”.

“De nada nos sirve tener un millón de normas contra los maltratadores y que todos estén en la cárcel porque no cambia nada, porque considero que este es un acto estructural y un reflejo de la sociedad. Vemos cómo una persona realiza actos sexuales con su perro y creemos que porque hay una ley todo se arregla. No, es un problema cultural, social, mental, la ley lamentablemente no es la salvadora”, agrega.

Gelma, de la Fiscalía, el Escuadrón Anticrueldad (conformado por veterinarios y abogados, el cual puede ser activado en cualquier estación de Policía o en la línea 123); el Instituto de Bienestar Animal de la Alcaldía de Bogotá, y muchas fundaciones se dedican a cuidar a perros y gatos maltratados.

El Instituto de Bienestar Animal incluso tiene algunos criterios para identificar daños ejercidos contra un perro, un gato o cualquier mascota: negligencia (privar de alimentos y cuidados básicos), crueldad, explotación comercial, maltrato físico o emocional, abandono y abuso sexual.