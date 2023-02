Pico y placa en Medellín: así aplica la medida este martes 28 de febrero

Si este martes -28 de febrero- debe movilizarse en la ciudad de Medellín y las demás localidades que integran el Valle de Aburrá, debe tener en cuenta que allí se aplica la medida del pico y placa.

En el caso de los vehículos particulares y los taxis, la restricción se basa en el último dígito de la matrícula, mientras que en las motos se aplica sobre el primer número. La norma en toda la zona rige entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. en jornada continua y este martes los habitantes deben tener en cuenta no pueden circular carros, camperos, motocarros y cuatrimotos, con placas 5 y 7.

Vigilancia del pico y placa en Medellín. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Están exentos de la medida en Medellín y el Valle de Aburrá los vehículos eléctricos, híbridos y a gas. Quienes incumplan la misma deberán pagar una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes que se liquidan en UVT, correspondientes a $523.000 y la inmovilización del vehículo.

La cobertura en Medellín y el Valle de Aburrá ya incluye las siguientes vías:

Sistema Vial del Río y Avenida 33 desde el Río hasta su conexión con Las Palmas.

Avenida Las Palmas.

La Iguaná.

Sistema Vial del Río: Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Regional Occidental (paralela).

Calzada Oriente - Occidente del Puente Horacio Toro, entre los lazos S-W y E-S que le permiten hacer el retorno Sur - Sur del Sistema Vial del Río para tomar La Iguaná hacia el Occidente.

En el caso de los taxis también tienen pico y placa teniendo en cuenta el último dígito de la matrícula y este último día del mes de febrero le corresponde al número 0. El horario para cumplir con la medida de estos vehículos es de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., sin excepciones de vías.

Imagen de referencia de pico y placa en Medellín. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Los taxistas están autorizados para circular sin pasajeros el día de pico y placa única y exclusivamente para reparación o mantenimiento del vehículo. Para ello, el conductor debe instalar un aviso con letra clara y tamaño visible, en la parte trasera del automotor, en el que se comunique que se dirige a estas actividades.

Nuevas sanciones por incumplir el pico y placa en Medellín

A partir de este lunes 27 de febrero arrancó una etapa de sanciones para conductores que no cumplan con las medidas de restricción a la movilidad en la ciudad de Medellín y el resto de los municipios que integran el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Las nuevas multas se aplican en las vías que estaban exentas del pico y placa hasta el pasado 17 de febrero, modificaciones adoptadas por las autoridades para descongestionar las carreteras y mejorar la calidad del aire, que atraviesa un período crítico.

Si bien en los primeros cinco días de ejecución la penalidad fue pedagógica, ahora los agentes de tránsito están autorizados para ‘castigar’ a los infractores. Durante la primera semana, las cámaras sorprendieron a 9.627 vehículos circulando en calles no autorizadas.

Esto se identificó en el sistema vial del río con sus conexiones con el oriente y el occidente, también en los barrios periféricos que estuvieron al margen de las restricciones de movilidad por varios meses. El caos en las calles obligó a endurecer la medida.

La secretaria encargada de Movilidad de la Alcaldía de Medellín, Carolina Chaparro Piedrahíta, contó que se implementarán operativos de control con el cuerpo de agentes de tránsito en lugares estratégicos de la ciudad para hacer regir el pico y placa.

En la capital de Antioquia tiene pico y placa - Foto: Getty Images / Bruce Yuanyue Bi

“Incumplir da lugar a sanciones pecuniarias y a la inmovilización del vehículo. Llamamos a la ciudadanía a acatar las normas de tránsito y las indicaciones de nuestro cuerpo de agentes de tránsito”, señaló la funcionaria de la administración distrital el pasado domingo 26 de febrero.

Esta multa será de $580.000, no solo por circular en las carreteras que no están habilitadas, sino por rodar con los automotores el día que no corresponde, teniendo como base los dígitos de las matrículas, de cinco de la mañana a ocho de la noche.