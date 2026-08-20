Pidió perdón el tesorero de los Bomberos de Itagüí, primer condenado por escándalo de corrupción que salpica a Miguel Quintero Calle

El contador Juan Alberto Cardona Henao, extesorero de los Bomberos de Itagüí, pidió perdón este jueves, 20 de agosto, por el saqueo de recursos en el escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Cardona fue condenado a 19 meses de prisión por el delito de falsedad en documento privado, luego de que firmara un preacuerdo con la Fiscalía y negociara esa condena.

El contador admitió que falsificó cuentas de cobro para sacarle tajada a cada uno de los contratos firmados entre el Área Metropolitana y los Bomberos.

“Quiero expresar sinceramente mis disculpas por los hechos relacionados con los documentos en cuestión, reconozco que lo ocurrido fue una actuación equivocada de mi parte y lamento profundamente las consecuencias que esta situación ha generado para las personas y las entidades involucradas”, dijo ante la justicia.

El fallo en su contra es otra de las cartas que juega en contra de Miguel Quintero Calle, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, quien será imputado por los delitos relacionados con el interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

El contador Juan Alberto Cardona Henao, extesorero de los Bomberos de Itagüí, pidió perdón este jueves. Foto: SEMANA

Las otras cartas son cuatro principios de oportunidad y un preacuerdo que permiten acelerar las investigaciones.

La más importante es el testimonio del médico Misael Cadavid, quien decidió colaborar con la Fiscalía; firmó un principio de oportunidad para que el ente acusador cese cualquier persecución jurídica en su contra y entregó detalles del entramado de corrupción. Cadavid está hoy fuera del país.

El testimonio del principal testigo que enreda a Miguel Quintero Calle en presuntos hechos de corrupción

Los contratos firmados entre los Bomberos y el Área Metropolitana en plena pandemia, cuando los habitantes del Valle de Aburrá necesitaban con urgencia kits de bioseguridad que los alcaldes habían prometido, buscaban suministrar ayuda para enfrentar la pandemia del covid y capacitar a los bomberos de varios municipios.

La Fiscalía también llamó a imputación de cargos a Álvaro Alonso Villada, a Vanesa Álvarez Restrepo y a Sebastián de Dios Ortega y solicitará que sean enviados a la cárcel.

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La Fiscalía cree que Miguel Quintero Calle, al parecer, era el verdadero poder detrás del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por encima del entonces director Juan David Palacio. De hecho, en la audiencia en contra de este último, el ente acusador señaló que él se favorecía de parte del dinero de los sobrecostos de los contratos.

Misael Cadavid, imputado por presuntas irregularidades en contratos por más de 17 mi millones de pesos con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Foto: Redes sociales

La Fiscalía estableció que los corruptos se hicieron, al parecer, con 2.400 millones de pesos de los cerca de 17 mil que se firmaron en seis convenios interadministrativos.

Parte de esos recursos se habrían direccionado para apalancar la fracasada campaña política de Misael Cadavid a la Cámara de Representantes.