Pidió perdón el tesorero de los Bomberos de Itagüí, primer condenado por escándalo de corrupción que salpica a Miguel Quintero Calle

El contador Juan Alberto Cardona Henao, extesorero de los Bomberos de Itagüí, pidió perdón este jueves, 20 de agosto, por el saqueo de recursos en el escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Cardona fue condenado a 19 meses de prisión por el delito de falsedad en documento privado, luego de que firmara un preacuerdo con la Fiscalía y negociara esa condena.
El contador admitió que falsificó cuentas de cobro para sacarle tajada a cada uno de los contratos firmados entre el Área Metropolitana y los Bomberos.
“Quiero expresar sinceramente mis disculpas por los hechos relacionados con los documentos en cuestión, reconozco que lo ocurrido fue una actuación equivocada de mi parte y lamento profundamente las consecuencias que esta situación ha generado para las personas y las entidades involucradas”, dijo ante la justicia.
Juan Alberto Cardona Henao, tesorero de los Bomberos de Itagüí, pidió perdón por el robo de recursos del Valle de Aburrá. Es el primer condenado en este caso de corrupción, por el que será imputado Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/26M9QYAfBd— Revista Semana (@RevistaSemana) August 20, 2026
El fallo en su contra es otra de las cartas que juega en contra de Miguel Quintero Calle, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, quien será imputado por los delitos relacionados con el interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Las otras cartas son cuatro principios de oportunidad y un preacuerdo que permiten acelerar las investigaciones.
La más importante es el testimonio del médico Misael Cadavid, quien decidió colaborar con la Fiscalía; firmó un principio de oportunidad para que el ente acusador cese cualquier persecución jurídica en su contra y entregó detalles del entramado de corrupción. Cadavid está hoy fuera del país.
Los contratos firmados entre los Bomberos y el Área Metropolitana en plena pandemia, cuando los habitantes del Valle de Aburrá necesitaban con urgencia kits de bioseguridad que los alcaldes habían prometido, buscaban suministrar ayuda para enfrentar la pandemia del covid y capacitar a los bomberos de varios municipios.
La Fiscalía también llamó a imputación de cargos a Álvaro Alonso Villada, a Vanesa Álvarez Restrepo y a Sebastián de Dios Ortega y solicitará que sean enviados a la cárcel.
La Fiscalía cree que Miguel Quintero Calle, al parecer, era el verdadero poder detrás del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por encima del entonces director Juan David Palacio. De hecho, en la audiencia en contra de este último, el ente acusador señaló que él se favorecía de parte del dinero de los sobrecostos de los contratos.
La Fiscalía estableció que los corruptos se hicieron, al parecer, con 2.400 millones de pesos de los cerca de 17 mil que se firmaron en seis convenios interadministrativos.
Parte de esos recursos se habrían direccionado para apalancar la fracasada campaña política de Misael Cadavid a la Cámara de Representantes.