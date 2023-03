Procuraduría alerta sobre 18 muertos en acciones violentas en Valdivia y Yarumal, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación se pronunció sobre el incremento de los enfrentamientos que lideran los grupos al margen desde hace 13 días entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en zona rural de los municipios de Valdivia y Yarumal, Antioquia, donde habría dejado, desde el pasado 6 de marzo, un saldo de 18 miembros de estos grupos asesinados.

Los combates también han comenzado a generar desplazamiento, confinamiento y desabastecimiento de alimentos y medicinas para al menos 80 familias de las veredas la Cruzada y poblaciones aledañas al municipio de Yarumal.

Por su parte, el Ministerio Público hace un llamado al gobierno para que se protejan esas vidas y se tomen acciones urgentes de atención humanitaria a las familias afectadas y así evitar que esta situación continúe expandiéndose hacia otras zonas del departamento.

Piden seguridad en estos municipios. - Foto: Getty Images

Lo cierto es que el centro de confrontación es la vereda La Cruz del municipio de Valdivia, donde el control de las rentas ilegales ha sido acaparado por el ELN. Sin embargo, desde hace dos semanas los hombres que comandó alias Otoniel invadieron su territorio y se están defendiendo hasta la muerte. Al parecer, las víctimas mortales serían de las AGC y no superarían los 20 años.

“Esta problemática lejos de detenerse, se ha expandido a otras subregiones como el nordeste antioqueño, de donde se ha conocido de riesgos de desplazamiento de las comunidades de Segovia y Remedios, por las disputas de control territorial y de rentas ilícitas entre estos grupos armados organizados”, aseguró el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento.

Las rutas para mover el narcotráfico es el punto de la discordia. Desde esta zona hay conexión directa con las subregiones del nordeste y Bajo Cauca. La comunidad está en medio de la violenta confrontación, sometidas a un confinamiento. Con base en los testimonios recopilados por la Personería, las parcelas habrían sido minadas por los ilegales para hacerse contrapeso.

Se sospecha que el ELN tiene el respaldo operativo de las disidencias de las Farc. Las tres estructuras armadas ilegales comparten el mismo perímetro. Les llama la atención la ubicación estratégica para llenar sus bolsillos de dinero. Los combatientes se están abasteciendo de armas entre los municipios de Valdivia y Yarumal. Cada día los campesinos escuchan más detonaciones.

Es por ello que la Procuraduría General de la Nación, a través de sus capacidades misionales, continuará monitoreando las afectaciones contra la vida y libertades fundamentales de los habitantes de estas zonas del departamento de Antioquia; y vigilando la respuesta institucional, que en estos escenarios ha de ser urgente, excepcional e inmediata.

Contrario a lo que se ha especulado, esto no tiene relación con el paro minero que se adelanta en el territorio, pero ambos grupos tienen posiciones diferentes. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia lo respalda, el Ejército de Liberación Nacional está molesto por el cese de actividades, ya que tiene pérdidas: no tiene a quién cobrarle extorsiones porque no están extrayendo oro.

El narcotráfico es lo que está en juego. El primer reporte del Ministerio Público advierte sobre la violación de los derechos humanos de manera repetitiva y las condiciones de seguridad no estarían permitiendo una reacción inmediata de la institucionalidad. La Personería aseguró que los campesinos se mantendrían abandonados por el Estado y que pesa es la ley de los delincuentes.

Grafiti alusivo al Clan del Golfo en Rionegro, Antioquia. - Foto: Cortesía.

“Acá no estamos exagerando. Lo que pasa en la vereda no es una hipérbole. Hay muchísimos muertos y la opinión pública debe saberlo”, comentó la entidad. Los habitantes han contabilizado hasta 18 cadáveres, pero no se atreven a levantarlos. Tampoco lo hacen las autoridades judiciales porque no hay garantías. Solo el jueves 16 de marzo, los organismos de socorro recuperaron dos cuerpos.

Muchos estarían en descomposición e irreconocibles por el tiempo en que han estado expuestos al sol y al agua. Sin embargo, el Ejército Nacional no respalda esta tesis a razón de que no hay evidencia sólida de esos hallazgos. De manera oficial, solo se tienen confirmados dos muertos relacionados con los enfrentamientos que mantienen el Clan del Golfo junto al ELN.