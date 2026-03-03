Pronóstico del clima en Medellín para este 3 de marzo: esto es lo que dice el Ideam que pasará a lo largo del martes

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientale (Ideam) entregó el más reciente pronóstico de lo que será el clima para este martes, 3 de marzo, en las diferentes ciudades del país.

En el caso de Medellín, que se ha visto afectada por la ola invernal, la institución indicó que se prevé una mañana mayormente seca. Sin embargo, este panorama cambiará con el pasar de las horas.

Imagen referencia de lluvias. Foto: Getty Images

De acuerdo con el informe, hacia el final de la tarde son probables lluvias entre ligeras y moderadas, las cuales se pueden extender hacia horas de la noche.

Además, se espera que la temperatura máxima a lo largo del día sea de 28 °C.

Por otra parte, el Ideam precisó que en la región Andina se espera que haya un cielo entre parcial y mayormente nublado con lluvias sectorizadas. Las más fuertes, según el pronóstico, son más probables en los departamentos de Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas y Risaralda.

Se espera, según las autoridades meteorológicas, que las lluvias estén en la capital antioqueña durante lo que resta del mes de marzo. Incluso, se estima que el agua cae con mayor intensidad entre la tarde y la noche.

Por lo mismo, las autoridades le han hecho un llamado recurrente a la ciudadanía para que extremen medidas y se disminuya cualquier riesgo como consecuencia del agua.

Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

La Alcaldía de Medellín, a través de sus redes sociales y su página web, emitió una serie de recomendaciones, especialmente relacionadas con posibles desbordamientos de quebradas, algo que ha ocurrido mucho en las últimas semanas:

Evite arrojar basuras y otro tipo de elementos a los cauces de las quebradas. Estos pueden producir represamientos y posteriormente causar graves daños y lesiones a las personas.

Evite construir al borde de quebradas, así como realizar cortes en los taludes de las laderas de las montañas sin tener presentes las medidas técnicas recomendadas para tal procedimiento.

Mantenga las rejillas del alcantarillado libres de desperdicios para que los sistemas de desagüe no se taponen y no generen inundaciones en las viviendas.

