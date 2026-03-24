Rescataron a adolescente de 17 años secuestrado en Medellín y capturaron a dos presuntos captores

Las autoridades de Medellín rescataron este martes, 24 de marzo, a un adolescente de 17 años que estaba secuestrado en esa ciudad. El operativo, conjunto con la Policía Nacional y la administración distrital, logró la liberación del menor de edad y la captura de dos presuntos responsables.

La víctima había sido retenida desde el pasado 21 de marzo y los presuntos responsables exigían $10.000.000 por su liberación. El caso estaría relacionado con la presunta distribución de estupefacientes en el centro de la ciudad.

Panorámica Medellín. Foto: Foto: Google Maps

Durante el operativo fueron incautados cuatro teléfonos celulares, mientras que los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“En Medellín la vida y la libertad no se negocian, al que se meta con eso lo encontramos y lo hacemos pagar. Nuestra Policía Nacional, a través del Gaula, logra un resultado importante, la captura en flagrancia de tres delincuentes por el secuestro extorsivo y también logra el rescate de la víctima. Se trata de un menor de 17 años que había sido retenido en contra de su voluntad desde el pasado viernes 21 de marzo”, señaló el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

De igual manera, agregó que: “Estos criminales lo tenían secuestrado y al parecer era por temas relacionados con el control ilegal de estupefacientes en el centro de la ciudad. A la familia le estaban exigiendo 10 millones de pesos para dejarlo en libertad. Así operan precisamente estas estructuras, intimidando, extorsionando y creyéndose que son dueñas de los territorios”.

“Pero aquí gracias a las labores de verificación e inteligencia, gracias al Gaula, se logró ubicar el lugar de cautiverio, se logró ingresar y capturar a los responsables y por sobre todo se logró rescatar al menor sano y salvo. En el procedimiento se incautaron cuatro teléfonos celulares que serán parte importante dentro de la judicialización que se avanza. Pero aquí el mensaje es claro, al que secuestra, al que extorsiona, al que delinque, sea quien sea, lo vamos a perseguir con toda la institucionalidad. En Medellín protegemos la vida y garantizamos siempre la libertad, porque aquí manda la policía, aquí no mandan los bandidos”, puntualizó el funcionario.