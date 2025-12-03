Robo en iglesia de Itagüí quedó registrado: así siguieron al ladrón hasta un inquilinato

El Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín 123 permitió ubicar y recuperar una organeta que había sido hurtada en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el parque principal de Itagüí. El robo quedó al descubierto cuando los visualizadores del sistema detectaron al responsable saliendo del templo con el instrumento musical y activaron un seguimiento en tiempo real a través de la red de cámaras de seguridad.

Durante varios minutos, los operadores mantuvieron la ubicación del hombre sin perderlo de vista. Las cámaras registraron su desplazamiento al abordar un taxi con dirección al centro de Medellín, su llegada a un reconocido centro comercial de tecnología, donde intentó vender la organeta sin éxito, y su posterior ingreso a un inquilinato cercano en un intento por ocultarse.

Robo de una organeta en una iglesia quedó en video | Foto: cortesía

Gracias a la articulación entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y el equipo de visualizadores del 123, las patrullas fueron enviadas con precisión al punto donde se escondía el sospechoso. El instrumento fue recuperado y devuelto a la parroquia.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, en lo que va de 2025 han sido capturadas 1.135 personas en Medellín por el delito de hurto.

“Medellín se respeta”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció este martes tras la supuesta agresión de un influencer bogotano a un agente de tránsito en la capital de Antioquia.

De acuerdo con el mandatario, el influencer conocido como El Billetudo habría violado normas de tránsito cuando se movilizaba por el sector de Las Palmas, lo que llevó a la inmovilización del vehículo y la presunta agresión al agente.

“Medellín se respeta. Desde que yo sea alcalde, haré respetar a la ciudad y a nuestra gente. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley”, escribió Fico en sus redes sociales.

Federico Gutierrez El Billetudo | Foto: SEMANA

Así fue el operativo

La ostentosa camioneta dorada del influenciador El Billetudo terminó en los patios de Medellín luego de que un operativo de tránsito interrumpiera la caravana con la que el creador de contenido había decidido iniciar el mes de diciembre. El procedimiento, adelantado por la Secretaría de Movilidad, se desencadenó por múltiples infracciones detectadas en la vía Las Palmas.

De acuerdo con la información oficial, cuatro agentes que realizaban control en el segundo mirador notaron que la placa trasera del vehículo estaba cubierta con un adhesivo que llevaba el nombre del influenciador, una maniobra sancionada por el Código Nacional de Tránsito. Al solicitar los documentos obligatorios, se hallaron dos irregularidades adicionales: el hombre se negó a presentar la tarjeta de propiedad y la camioneta había sido pintada completamente de dorado sin reportar el cambio ante el Ministerio de Transporte, un trámite obligatorio en Colombia.