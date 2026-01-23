Rotación del pico y placa en Medellín: los cambios a partir del lunes 2 de febrero; evite multas

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer por medio de su cuenta en la red social X, el cambio que tendrá la rotación del pico y placa desde el lunes, 2 de febrero.

“Ojo pues. A partir del 2 de febrero cambia la rotación del Pico y Placa para el primer semestre de 2026 en Medellín y toda el área metropolitana”, dijo el mandatario.

Lunes: 1 y 7

Martes: 0 y 3

Miércoles: 4 y 6

Jueves: 5 y 9

Viernes: 2 y 8

“La restricción opera de lunes a viernes, de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. Aplica para vehículos particulares (según el último número de la placa) y motocicletas de 2 y 4 tiempos (según el primer número)”, explicó el mandatario.

Para que la medida funcione, se establecen días y horarios concretos en los que determinadas placas no están autorizadas para circular por varios sectores de la capital antioqueña. No obstante, algunas rutas principales quedan fuera de esta restricción.

El llamado de las autoridades es para que los conductores puedan acatar estas medidas, que lo que buscan es ayudar a la calidad del aire, pero también mejorar la movilidad por las diferentes vías de la capital de Antioquia y su área metropolitana.