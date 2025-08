Salen a la luz cartas que dejó joven antes de su trágico final en Medellín: “Sus intenciones nunca fueron malvadas”

“ Para mis padres: estoy seguro de que sus intenciones nunca fueron malvadas, por esto los extrañaré a ambos . Para mis abuelos: lamento haberme desilusionado y haberme marchado tan pronto, los extrañaré a todos. Para Ana y Ronald: me gustaría haber solucionado las cosas con una conversación, pero ese nunca fue mi fuerte. Para Camilo y Jhojan: gracias por ser mis amigos. No los cambiaría por nadie, a ustedes también los extrañaré”, se lee en una de las cartas.

Y agregó: “Siempre, desde que tengo conciencia, me he sentido solo, dicha soledad escaló hasta una gran depresión de la cual no compartí con nadie, ya que vi inútil acudir y pedir ayuda a gente tan superficial y poco profunda".