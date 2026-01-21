Seis familias estuvieron a punto de morir por la caída de una casa en el oriente de Medellín: esta es la historia

Una llamada en la madrugada del martes cambió la vida de seis familias de la carrera 24A No. 56B-41, barrio El Pinal, en la comuna 8, en el oriente de Medellín.

Un movimiento en masa, cuando nadie lo esperaba, provocó unas grietas en la propiedad que obligaron a que los residentes alertaran a las autoridades de gestión del riesgo de que algo grave estaba por suceder.

Carlos Quintero, el director del Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd), explicó lo sucedido: “la madrugada de ayer se presenta una llamada al 123 informando de unas grietas en una vivienda, inmediatamente se desplaza el lugar el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y el equipo técnico, luego de una evaluación encontraron un deterioro estructural importante, por lo tanto se recomendó la evacuación de seis viviendas de manera temporal hasta que se realizaran las labores de evaluación pertinentes”.

Casa caída en el barrio El Pinal, oriente de Medellín. Foto: Dagrd

Es así que las seis familias fueron sacadas del lugar, mientras los funcionarios adelantaban la caracterización tanto de los integrantes como del inmueble, para saber cómo proceder.

No había pasado un día cuando una de las casas se vino abajo, lo que podría haber sido una tragedia, una más de las que han sacudido a Medellín por la construcción en zonas de alto riesgo sin seguimiento a las normas de construcción y de sismorresistencia.

“El día de hoy, cerca de las 12 del día, se presenta un colapso total de una de las viviendas que ya previamente se habían evacuado. Con esta acción, nos anticipamos al desastre, logramos salvar la vida de estas seis familias que se encontraban en estas viviendas”, dijo el director del Dagrd.

“Una vez más hacemos un llamado a la ciudadanía: si evidencia grietas, patologías estructurales en sus viviendas, reportar inmediatamente al 123 y solicitar una visita por riesgo”, manifestó.

En su cuenta de X, tras contar lo sucedido, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que destacó la labor del Dagrd.

“Gracias a la reacción oportuna, se protegió la vida de seis familias”, dijo.