Telemedellín tiene nuevo gerente; es el cuarto en menos de tres años

La Alcaldía de Medellín informó que, Juan David Úsuga, es el nuevo gerente del canal local Telemedellín. Úsuga sería el cuarto en ocupar este importante cargo en menos de tres años, teniendo en cuenta que, reemplazará al exgerente Deninson Mendoza, que renunció a ese puesto para apostarle a la campaña por la Alcaldía de Cali.

Úsuga es profesional del programa de Comunicación y Lenguajes Audiovisuales de la Universidad de Medellín. Además, ha trabajado durante más de seis años en diferentes medios. Por ejemplo, entre 2016 y 2019 era el periodista de la Unidad de Video del periodico El Colombiano.

.@Telemedellin gana con el nombramiento de Juan David Úsuga como gerente. Excelente persona, profesional y un teso de lo audiovisual. Éxitos en su gestión. 👏🏻 pic.twitter.com/OBTsws3FVg — Andrés Fernández S. (@comunicandres) December 3, 2022

La llegada del comunicador se da en medio de diferentes cuestionamientos y polémicas en este medio, específicamente por el manejo de las finanzas y contratación que han realizado sus anteriores gerentes. Desde que el alcalde Quintero inició su administración. Por el canal han pasado Mabel López, Johana Jaramillo y Deninson Mendoza.

Difunden supuesto audio del gerente de Telemedellín en el que asegura que obedece a su jefe

El pasado 6 de octubre, se reveló un supuesto audio en el que el nuevo gerente de Telemedellín, Deninson Mendoza, expone su llegada al cargo a varios trabajadores y periodistas del canal.

En el clip, el funcionario manifiesta que tiene como “principio fundamental” en la vida “hacer caso” a sus jefes. “Yo hago caso. A mí cuando mi jefe me dice que tengo que hacer algo lo hago”, se escucha en la grabación que fue difundida por el portal local IFM Noticias y que se viralizó en las redes sociales.

En la conversación que, de acuerdo con el medio, habría sido grabada durante su primer día de gerencia de la entidad, Mendoza afirma que lo que le gusta a su jefe a él le “encanta”. Y pone como ejemplo que, a pesar de ser hincha del Deportivo Cali, que ahora le gusta el Atlético Nacional porque es el equipo del “jefe”. Sin nombrarlo, parece que Mendoza se refiere al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien es reconocido seguidor del onceno verdolaga.

“Yo soy socio del Cali. Soy uno de los 700 dueños del Deportivo Cali, no somos muchos. Soy hincha del Cali a morir, pero hoy me gusta mucho el Nacional porque el jefe es hincha del Nacional. Así de sencillo. Lo que le gusta a mi jefe a mí me encanta. Yo hago un caso el berraco. Me encanta hacer caso para que le vaya bien a la entidad en donde estoy, para que me vaya bien. Yo entiendo cómo funciona esta vuelta y voy para adelante. Yo soy práctico”, señala.

Hasta el momento, el gerente Mendoza no se pronunciado sobre la veracidad del audio, el cual se dio a conocer horas después de la polémica que se registró en la ciudad por la denuncia realizada por el periodista Hernán Muñoz Álvarez, exdirector del Sistema Informativo del canal local, quien aseguró que el funcionario le manifestó que “el noticiero era para defender al alcalde Quintero”.

Revolcón en el gabinete de Medellín: estos son los nuevos secretarios

El alcalde Daniel Quintero Calle presentó las nuevas caras del gabinete distrital de Medellín. Siete personas llegaron a reforzar su equipo de trabajo, tras la renuncia protocolaria del mismo número de funcionarios que salieron de la Alcaldía para asumir otras funciones o apostar a las elecciones locales de 2023.

La Secretaría de Salud quedó a cargo de Milena Lopera, quien se desempeñó hasta la semana pasada como subsecretaria de Salud Pública. Esta cartera fue liderada por Andree Uribe Montoya que hoy aspira a un puesto en el tarjetón para sostener las riendas de la capital de Antioquia a partir del primero de enero de 2024.

El mandatario le pidió a Lopera continuar con los procesos e iniciativas que buscan el cuidado de la vida de los habitantes de la ciudad, con especial atención a las condiciones mentales. Una de las tareas que deberá asumir es aumentar el número de psicólogos que atienden en las instituciones educativas oficiales.