Video | Partido de fútbol de salón terminó en riña en Bello, Antioquia

El coliseo Tulio Ospina de Bello, Antioquia, fue escenario de una batalla campal en medio de la semifinal del torneo de fútbol de salón que organiza la Liga departamental. Las autoridades anticiparon suspensiones.

La riña quedó registrada en un video donde se observa el enfrentamiento violento de los dos bandos en la cancha: entre puños y patadas culminaron el juego mientras los asistentes lanzaron arengas entre unos y otros.

Sin embargo, no solo los miembros de los equipos se golpearon, también los acompañantes entraron al terreno para sumarse al pleito.

A través de un comunicado a la opinión pública, la Alcaldía de Bello rechazó el comportamiento de los deportistas e incitó a los organizadores del evento a aplicar los correctivos necesarios.

“El INDER Bello invita a Liga Antioqueña de Fútbol de Salón a tomar las medidas disciplinarias frente a los clubes que representaron tan lamentable suceso con el ánimo de evitar a toda costa que estos actos de violencia se repitan en el deporte que representan y en los escenarios deportivos que frecuentan”, se lee en el texto.

Además, la administración del coliseo reiteró que son los funcionarios de la Liga Antioqueña los que deben responder por el incidente. Sin embargo, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín no se ha pronunciado.

“Desde el INDER Bello reafirmamos nuestro compromiso por el fomento del Deporte, la Recreación y la Actividad Física desde la sana competencia y los valores deportivos, que permitan el desarrollo de la comunidad y nuestros deportistas en torno a la buena convivencia y el respeto por el otro”, concluyó la alcaldía de Bello.

Investigan muerte de mujer en un centro de masajes clandestino de Bello, Antioquia

Una abogada de 28 años falleció en una vivienda donde realizaban procedimientos estéticos de manera irregular en el municipio de Bello, norte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Al parecer, el hecho se habría presentado mientras la mujer estaba sobre una camilla donde le practicaban una serie de masajes.

Una vez los empleados del sitio alertaron a las autoridades de la emergencia, los organismos de socorro acudieron al sitio, donde la encontraron sin signos vitales.

Ante la situación, que hasta el momento no es atribuida al procedimiento que se practicó al interior del inmueble, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumieron los estudios del caso que, por ahora, no entregan detalles del mismo.

Sin embargo, SEMANA conoció que los empleados del establecimiento estético le dijeron a las autoridades que la víctima acudía al sitio con frecuencia, dado que desde diciembre de 2021 inició el proceso de los masajes y, desde entonces, los tomaba periódicamente.

Ahora bien, la Secretaría de Salud de Bello aclaró que el establecimiento donde falleció la mujer no cuenta con la autorización sanitaria para prestar los servicios estéticos que anunciaban por medio de las redes sociales.

Si bien la entidad que habilita este tipo de negocios es la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, son las organizaciones municipales las que deben realizar la vigilancia y control a los permisos que se otorgan en materia de saneamiento básico.

En este caso en particular, “no se evidencia registro de solicitud de visita o seguimiento a este establecimiento. Lo que significa que presuntamente es un establecimiento no registrado, al no observar solicitud de inscripción ante el ente territorial, el cual no tendría permiso para operar”, señaló la Secretaría de Salud de ese municipio.

La misma cartera recomendó que a la hora de realizarse procedimientos de belleza, lo hagan en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) autorizadas por la Gobernación de Antioquia para prevenir hechos similares.