Pereira y Dosquebradas: así operará este jueves 16 de marzo el pico y placa

En Pereira, el pico y placa para este jueves, 16 de marzo, no permite la circulación de los vehículos con matrículas terminadas en los números 6 y 7. En el caso de las motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos, son la misma nomenclatura, pero teniendo en cuenta el primer dígito de la placa.

La medida se aplica también en el municipio de Dosquebradas, que pertenece al área Metropolitana de Risaralda, teniendo en cuenta que, en los últimos 10 años en la ciudad capital, el incremento del parque automotor para autos fue del 93.03% y para las motos del 142.77 %.

Cubre toda el área urbana de la capital de Risaralda por lo que no se excluye de la medida ninguna vía municipal - Foto: Magda Jimena Ríos Bedoya

La restricción en Pereira y Dosquebradas se tiene en dos horarios: de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. y cubre toda el área urbana de ambas localidades, por lo que no se excluye de la medida ninguna vía municipal que conforme el perímetro urbano y suburbano del municipio de Pereira.

Los conductores deben tener en cuenta que se excluye de esta restricción las vías departamentales, nacionales y concesionadas así:

Concesión Autopistas del Café.

Variante Condina.

Variante La Romelia - El Pollo.

El Tigre- Cerritos.

Marsella- Turín.

Intersección Glorieta San Joaquín – vía Alcalá.

Desde la Alcaldía de Pereira indican que los vehículos privados circulan por la red vial de la ciudad, “generando un flujo vehicular considerable sobre el sistema vial, saturando la capacidad de las vías y reduciendo las velocidades de circulación. Así mismo, este aumento en el parque automotor está afectando en gran medida la circulación en toda la red vial de la ciudad”.

A lo anterior se suma que de acuerdo con la información del RUNT de los vehículos registrados en Pereira, en promedio el 10 % del total de los vehículos corresponden a vehículos con placa terminadas en el mismo dígito.

En materia de movilidad, los conductores deben tener en cuenta que se inició con la intervención vial de la carrera 7ª entre calles 11 y 13, como una estrategia del programa Calles Para Mi Barrio y del mejoramiento en la malla vial de la ciudad.

Se tiene un plan alternativo de movilidad en la zona - Foto: Cortesía Alcaldía de Pereira

“La carrera 7ª desde las calles 11 a la 12 requiere una reparación integral porque las redes del alcantarillado están obsoletas por lo que es necesario cambiarlas. Lo que va a requerir un cierre total en la vía”, dijo Milton Hurtado, secretario de Infraestructura de Pereira.

Debido al cierre vial se realizará un contraflujo por la carrera octava hasta la calle 12 y así retomar la normal circulación por la carrera séptima. A esto se suma que en días pasados se intervino esta vía desde la calle 12 hasta la calle 13 durante la noche y se realizó fresado e instalación de una carpeta asfáltica.

De otro lado, en Pereira se reactivaron las Vías Activas nocturnas, un espacio liderado por la Secretaría de Deporte y Recreación municipal. En esta ocasión los habitantes de la comuna Centro disfrutaron de actividades físicas musicalizadas, recreación para niños, préstamo de bicicletas, bici escuela, mecánicos, guardavía y sistema de emergencias médicas.

Gustavo Adolfo Rivera Muñoz, secretario de Deporte y Recreación de la ciudad capital, anunció que, en el transcurso de 2023, se esperan realizar 10 vías activas en la ciudad.

Los habitantes de la comuna ‘Centro’ disfrutaron de actividades físicas musicalizadas y otras actividades - Foto: Cortesía Alcaldía de Pereira

“Queremos invitar a toda la comunidad para que se sume a este gran proyecto, para que todos los domingos vayan a las Vías Activas, pero también, participen en todos los programas que tiene la Secretaría en las comunas y corregimientos, e inscriban a sus comunidades en las Vías Activas nocturnas para llevar a toda la ciudad los programas de actividad física, deporte y recreación”.

Indicó además que las comunidades interesadas pueden solicitar, ante la Secretaría y por medio de los cogestores, la realización de estas jornadas en el sector que deseen.