El aumento de la inseguridad impulsa el blindaje vehicular en Colombia

El incremento de robos y asaltos registrado durante el último año ha generado un aumento en la demanda de blindaje vehicular en Colombia. De acuerdo con estimaciones del sector, este tipo de protección presentó un crecimiento cercano al 18 %, en un contexto marcado por el deterioro de la seguridad ciudadana en varias regiones del país.

En Colombia, cerca de mil personas son víctimas de robos o hurtos cada día. Cifras de la Policía Nacional indican que durante 2023 se registraron más de 309.000 casos de hurto a personas, lo que representó un aumento del 9 % frente a 2022, cuando se reportaron 283.000 denuncias. Estos registros ubican a 2022 y 2023 entre los años con mayores índices de inseguridad de la última década.

El aumento de la delincuencia común, que incluye atracos a peatones, raponazos y fleteos posteriores a transacciones bancarias, ha generado preocupación entre ciudadanos y autoridades. Los asaltos en vía pública se han vuelto más frecuentes y, en muchos casos, más violentos, especialmente en zonas urbanas de alta circulación.

Un estudio de Fenalco, publicado en noviembre de 2024, reveló que el 46 % de los comerciantes en Bogotá manifestó no sentirse seguro en los sectores donde desarrolla su actividad económica. En corredores comerciales como la calle 13 y en barrios tradicionales de la capital se ha evidenciado un incremento de modalidades como el fleteo y el hurto exprés, lo que ha fortalecido la percepción de inseguridad.

Las cifras oficiales muestran una tendencia similar en el resto del país. Bogotá concentra más de un tercio de los robos de vehículos a nivel nacional. Solo en el primer semestre de 2023 se registraron 1.908 vehículos hurtados en la capital, de un total de 5.299 en todo el territorio nacional durante ese periodo, cifra que superó ampliamente los 3.308 robos reportados en los primeros seis meses de 2022. De igual manera, durante 2023 aumentaron el hurto de motocicletas y los casos de extorsión, delitos que, según las autoridades, se presentan con mayor frecuencia en horarios nocturnos y de madrugada.

Frente a este panorama, ciudadanos y empresarios han optado por fortalecer sus esquemas de seguridad personal. Una de las alternativas que ha ganado mayor presencia es el blindaje de vehículos particulares, entendido como una medida preventiva ante eventuales ataques armados durante los desplazamientos diarios. Datos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada indican que en Bogotá se blindan más de 300 vehículos al año, una cifra que mantiene una tendencia sostenida al alza.

Desde el sector se señala que la demanda proviene, en su mayoría, de personas que se movilizan de manera constante por la ciudad o que han estado expuestas a situaciones de riesgo. Alan Perlman Katz, presidente de la empresa Neosecurity, explicó que el aumento en la solicitud de blindaje está directamente relacionado con la percepción de inseguridad. “Muchas personas buscan reducir su nivel de vulnerabilidad durante sus desplazamientos cotidianos, especialmente en contextos donde los delitos armados se han vuelto recurrentes”, señaló.

Desde el punto de vista técnico, los niveles de blindaje más solicitados corresponden a los niveles III y IV, principalmente en camionetas. Estos esquemas incluyen refuerzos balísticos en vidrios, carrocería y neumáticos, diseñados para resistir armas de fuego comúnmente empleadas en hechos delictivos y permitir a los ocupantes reaccionar ante una amenaza.

Pola Valderrama, directora general operativa de Neosecurity, indicó que estos procesos deben cumplir con estándares técnicos definidos por la normativa vigente. “El blindaje vehicular requiere evaluaciones de ingeniería y controles de calidad que garanticen la seguridad de los ocupantes y el adecuado funcionamiento del vehículo”, explicó.

Mientras las autoridades avanzan en estrategias para contener la criminalidad, el blindaje vehicular continúa posicionándose como una de las medidas de protección adoptadas por algunos sectores de la población, en un escenario en el que la percepción de riesgo sigue siendo un factor determinante.