Este es el cartel de los 35 más buscados en Sincelejo: Alcaldía refuerza acciones contra el multicrimen

La Alcaldía de Sincelejo, en cabeza del alcalde Yahir Acuña, informó sobre la notificación a integrantes de las estructuras del Clan del Golfo y de la banda conocida como Los Norteños, dentro de una estrategia orientada a fortalecer las acciones contra la delincuencia en la ciudad.

Como parte de este plan, la administración municipal puso en marcha el cartel de los 35 delincuentes más buscados en la capital sucreña. La medida se articula con el despliegue del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, una unidad coordinada con la fuerza pública orientada a la identificación y captura de personas señaladas de participar en actividades delictivas.

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El dispositivo operativo cuenta con el acompañamiento de la Policía Nacional y la Armada de Colombia. Según la administración local, esta articulación interinstitucional busca avanzar en la desarticulación de estructuras criminales que operan en la región.

Los 35 más buscados en Sincelejo Foto: Alcaldía de Sincelejo

El cartel incluye a personas identificadas como presuntos integrantes de organizaciones como el Clan del Golfo y Los Norteños, a quienes se les atribuye participación en hechos asociados a homicidios, extorsión y tráfico de estupefacientes, de acuerdo con la información oficial.

Los 35 más buscados en Sincelejo Foto: Alcaldía de Sincelejo

La Alcaldía indicó que el objetivo de la estrategia es facilitar la judicialización de los señalados y fortalecer la presencia institucional en el territorio. En este contexto, el alcalde Yahir Acuña afirmó que “estos grupos no son más que carteles de la droga que se disputan rentas criminales, afectando la convivencia ciudadana a través de la urbanización del conflicto”.

Durante la presentación de la estrategia, el mandatario local también señaló avances en materia de seguridad. “Hoy, damos un paso más en nuestra lucha frontal contra el crimen organizado. Gracias a la articulación entre la fuerza pública y toda la institucionalidad, hemos logrado resultados históricos”, afirmó el alcalde durante el evento.

Finalmente, la administración municipal hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita la ubicación de las personas incluidas en el cartel de los más buscados, como parte del fortalecimiento de las acciones de seguridad en Sincelejo.

Los 35 más buscados en Sincelejo Foto: Alcaldía de Sincelejo