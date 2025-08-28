Suscribirse

Festival del Viento 2025: Funza tendrá ciclopaseo y concurso de cometas

Redacción Semana
28 de agosto de 2025, 7:44 p. m.
Festival del Viento 2025 en Funza, Cundinamarca
Festival del Viento 2025 en Funza, Cundinamarca | Foto: Alcaldía de Funza

El municipio de Funza se prepara para la edición 2025 del Festival del Viento, que se realizará este domingo 31 de agosto en el Complejo de Alto Rendimiento Villa del Sol. La jornada, que busca reunir a la comunidad en torno a la cultura, el deporte y la recreación, tendrá actividades para todas las edades.

El evento comenzará a las 8:00 a. m. con un ciclopaseo familiar que partirá desde el Parque Principal Capitán Ernesto Esguerra Cubides y recorrerá 5,4 kilómetros hasta Villa del Sol. Allí se desarrollará una agenda que incluye presentaciones musicales, muestras culturales y actividades recreativas. El regreso de los participantes está previsto para las 3:00 p.m.

Festival del Viento 2025 en Funza, Cundinamarca
Alcaldesa Jeimmy Villamil, quien invitó a la comunidad regional a participar. | Foto: Alcaldía de Funza

Uno de los momentos centrales será el concurso de cometas, que premiará a los participantes en tres categorías: diseño y creatividad, vuelo y estabilidad, y tema y mensaje. Como parte de la programación también se ofrecerá un taller de elaboración de cometas, donde niños y adultos podrán construir y elevar sus propias creaciones.

La administración municipal anunció la entrega de más de 2.000 cometas gratuitas para los asistentes. Además, se contará con exhibiciones de cometeros profesionales, presentaciones artísticas y una feria con oferta gastronómica, artesanías y emprendimientos locales. Los más pequeños tendrán a su disposición una zona de juegos y una feria inflable con ocho atracciones, mientras que las familias dispondrán de espacios de vuelo libre.

“Este festival es una de las expresiones más bellas de lo que significa ser funzano: compartir en familia, disfrutar de nuestras tradiciones y abrirle espacio al deporte y la cultura”, señaló la alcaldesa Jeimmy Villamil, quien invitó a la comunidad regional a participar.

Con estas actividades, Funza busca consolidar el Festival del Viento como un espacio de encuentro y tradición comunitaria.

Festival del Viento 2025 en Funza, Cundinamarca
Alcaldesa Jeimmy Villamil, quien invitó a la comunidad regional a participar. | Foto: Alcaldía de Funza

Funza Cundinamarca

