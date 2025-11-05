Cápsula

Festival ‘Unidos por una Sonrisa 2025’ obtiene certificación de accesibilidad para personas neurodivergentes

El evento, que se realizará el 8 de noviembre en el Vive Claro, Distrito Cultural, será el primero en Colombia en recibir el Sello PABLO por su compromiso con la inclusión y la empatía.

6 de noviembre de 2025, 12:38 a. m.