Fómeque celebrará dos encuentros gastronómicos para rendir homenaje a la cocina en leña

El municipio de Fómeque se prepara para un fin de semana dedicado a la gastronomía tradicional con dos encuentros que exaltan los sabores cocinados al fuego. El 1 y 2 de noviembre, el parque principal será escenario de las actividades “Hamburguesa al Parque en Hornos de Leña” y “Sopas en Leña y Carnes en Horno de Leña”.

El 1 de noviembre se llevará a cabo la tercera versión de “Hamburguesa al Parque en Hornos de Leña”, que reunirá a nueve establecimientos, ocho locales y uno proveniente del municipio de Choachí. Los asistentes podrán disfrutar de hamburguesas artesanales y participar en la rifa de una patineta eléctrica, iniciativa impulsada por los mismos emprendedores.

El 2 de noviembre será el turno de la tradición con el evento “Sopas en Leña y Carnes en Horno de Leña”, que busca rescatar las recetas ancestrales que han hecho parte de la identidad gastronómica de Fómeque. En esta jornada participarán representaciones culinarias de Ubaque y Choachí, que compartirán los sabores del oriente cundinamarqués.

En ediciones anteriores, los hornos de leña se han consolidado como un símbolo de unión y sabor en el municipio, donde miles de visitantes han disfrutado de platos preparados con técnicas tradicionales.