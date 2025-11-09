La ‘Hackabox Bogotá Región 2025′ reunirá a los mejores equipos de innovación de Bogotá y Cundinamarca

La Fundación Sandbox anunció la gran final de la Hackabox Bogotá Región 2025, un encuentro que reunirá a los equipos más destacados de la capital y de las 15 provincias de Cundinamarca el próximo 9 de diciembre en el Auditorio Principal de la Cámara de Comercio de Bogotá – Sede Salitre, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

El evento marcará el cierre de un año de formación, mentoría y creación colaborativa, consolidando a la Hackabox como una de las iniciativas más relevantes de innovación territorial con propósito social en Colombia. Más de 2.000 personas participarán en esta jornada que busca visibilizar el talento joven, promover la transformación digital y fortalecer la construcción de soluciones locales que aporten valor público.

Durante la final, 20 equipos representarán a las localidades de Bogotá y 15 a las provincias de Cundinamarca. Los proyectos serán evaluados por un jurado especializado conformado por líderes del ecosistema de innovación, la academia y el sector empresarial. El equipo ganador recibirá un premio de $3.000.000 por su creatividad, esfuerzo y potencial de impacto.

Según Daniela Alejandra Figueroa, gerente de Operaciones e Innovación Educativa de la Fundación Sandbox, “la Hackabox 2025 es más que un encuentro de innovación, es un movimiento regional donde los jóvenes de Bogotá y Cundinamarca se conectan, aprenden y transforman sus ideas en proyectos que generan impacto real en sus comunidades”.