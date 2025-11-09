Suscribirse

La ‘Hackabox Bogotá Región 2025′ reunirá a los mejores equipos de innovación de Bogotá y Cundinamarca

La gran final se realizará el 9 de diciembre en la Cámara de Comercio de Bogotá y contará con la participación de 35 equipos que presentarán soluciones con impacto social y tecnológico.

Redacción Semana
9 de noviembre de 2025, 2:42 p. m.
Más de 2.000 jóvenes protagonizan la gran final de la 'Hackabox 2025'
Más de 2.000 jóvenes protagonizan la gran final de la 'Hackabox 2025' | Foto: Suministrada / API

La Fundación Sandbox anunció la gran final de la Hackabox Bogotá Región 2025, un encuentro que reunirá a los equipos más destacados de la capital y de las 15 provincias de Cundinamarca el próximo 9 de diciembre en el Auditorio Principal de la Cámara de Comercio de Bogotá – Sede Salitre, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

El evento marcará el cierre de un año de formación, mentoría y creación colaborativa, consolidando a la Hackabox como una de las iniciativas más relevantes de innovación territorial con propósito social en Colombia. Más de 2.000 personas participarán en esta jornada que busca visibilizar el talento joven, promover la transformación digital y fortalecer la construcción de soluciones locales que aporten valor público.

Durante la final, 20 equipos representarán a las localidades de Bogotá y 15 a las provincias de Cundinamarca. Los proyectos serán evaluados por un jurado especializado conformado por líderes del ecosistema de innovación, la academia y el sector empresarial. El equipo ganador recibirá un premio de $3.000.000 por su creatividad, esfuerzo y potencial de impacto.

Según Daniela Alejandra Figueroa, gerente de Operaciones e Innovación Educativa de la Fundación Sandbox, “la Hackabox 2025 es más que un encuentro de innovación, es un movimiento regional donde los jóvenes de Bogotá y Cundinamarca se conectan, aprenden y transforman sus ideas en proyectos que generan impacto real en sus comunidades”.

La iniciativa, liderada por la Fundación Sandbox en convenio con GOYN Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, reafirma su papel como una plataforma que impulsa la creatividad, la tecnología y el propósito para construir un futuro más inclusivo y sostenible.

La 'Hackabox Bogotá Región 2025′ reunirá a los mejores equipos de innovación de Bogotá y Cundinamarca

