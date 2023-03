Comunidad wayú volvió a protestar en La Guajira y hubo bloqueos

Desde la madrugada de este lunes 27 de marzo miembros de la etnia wayú decidieron bloquear varias vías en Riohacha que conectan a otros municipios y ciudades en el Caribe, como Maicao, Manaure, Santa Marta y Valledupar.

Las protestas de la comunidad se debe a que muchos dicen sentirse excluidos por el Gobierno nacional y aún no se logra llegar a un acuerdo, por lo que aseguran continuaran bloqueando las vías hasta ser escuchados.

Sin embargo, no todos los miembros de la comunidad wayú decidieron participar de los bloqueos; dentro de la misma etnia hay opiniones divididas, algunos argumentan no estar incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, y que no se está cumpliendo a cabalidad lo que este establece y lo que dice la sentencia t302.

El pasado 6 de marzo también algunos miembros de la etnia wayukaso, habían bloqueado la vía de ingreso de Riohacha a Maicao en medio de un desalojo, tal y como lo habría ordenado un juzgado del Distrito Judicial de esta ciudad.

El operativo de desalojo comenzó al finalizar la tarde del domingo 5 de marzo, 45 familias que serían sacadas de unos territorios y fueron las que posteriormente se apoderaron en los dos puntos de la carretera Troncal, donde amanecieron, y a ellos se les sumaron otro grupo de manifestantes en la salida a Cuestecitas.

Varios puntos de acceso importantes a Riohacha fueron cerrados - Foto: Tomada de Red de Apoyo Ciudadana

Atentado a líder wayú

Como José Santos Ramírez fue identificado el líder wayú víctima de un nuevo ataque en el departamento de La Guajira. El hecho ocurrió en el municipio de Maicao el pasado jueves 23 de marzo en horas de la mañana, y el pronóstico de Ramírez sigue siendo reservado en una clínica municipal donde recibe atención médica profesional.

Según los testigos, hombres armados a bordo de una motocicleta sorprendieron al líder cuando este llegaba a su casa en la calle 6 con carrera 17 del barrio Santander y le propinaron un disparo que causó una herida a la altura del abdomen.

El líder wayúu José Santos Ramírez resultó herido con arma de fuego - Foto: Tomada de Red de Apoyo Ciudadana

El 4 de septiembre de 2020, en zona rural de Maicao, cuando en ese entonces se desempeñaba como secretario del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) también fue secuestrado.

En el departamento de La Guajira se habría registrado una semana atrás el homicidio de un hombre que se desempeñaba como funcionario de la Defensoría del Pueblo, como defensor comunitario, desde hace 20 años.

La víctima respondía el nombre de Néstor Enrique Martínez Brito, de 49 años, y su homicidio se perpetró en Riohacha.

La víctima se desempeñaba como defensor comunitario. - Foto: A.P.I

Información preliminar da cuenta de que la víctima mortal se movilizaba en una motocicleta por el barrio Ranchería, cuando a eso de las 5:30 a. m. fue interceptado por otra moto. Trascendió que los atacantes lo obligaron a detenerse y a arrodillarse. El parrillero, al parecer, desenfundó un arma de fuego y le propinó dos impactos de bala en la cabeza.

Las primeras versiones indican que Martínez Brito se dirigía a la casa de su hija para recogerla y llevarla al colegio. La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes Sociales de la Sierra Nevada ha planteado interrogantes sobre el posible involucramiento del Clan del Golfo en el asesinato.

Desde la Defensoría del Pueblo lamentaron el hecho y al mismo tiempo lo rechazaron, pidiendo que no quedara en la impunidad.

Néstor Enrique Martínez Brito - Foto: A.P.I

“Asesinar a un funcionario de la Defensoría del Pueblo es golpear a la comunidad, atentar contra el bienestar de los más vulnerables e irrespetar las reglas básicas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, aseguró Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.

Y agregó: “La Defensoría del Pueblo es una institución nacional de derechos humanos, su función es promover y divulgar los derechos y cada uno de los funcionarios que hacen parte de ella tienen una misión que redunda en el bienestar de millones de colombianas y colombianos. El trabajo por los derechos humanos no puede convertirse en un estigma, ni mucho menos en un riesgo para la vida de quienes lo desarrollan”.