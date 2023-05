“Es su vida primero antes que morir por sapa”: la aterradora amenaza que recibió una activista política de la Colombia Humana en el Cesar

María José Pinedo Zequeira lanzó un llamado de urgencia al Gobierno nacional para que garanticen la seguridad de ella y de su familia, luego de recibir, en reiteradas ocasiones, una serie de mensajes intimidantes.

Pinedo Zequeira es líder social y activista política del partido Colombia Humana en el municipio de La Paz, norte de Cesar. Según su testimonio, desde el año 2020 ha sido blanco de hostigamientos que la han obligado a exigir un robusto equipo de seguridad, pero sus solicitudes no han sido escuchadas.

María José es activista política del partido Colombia Humana. - Foto: Colombia Humana

“Estoy a la espera de que la Unidad Nacional de Protección me colabore. Siento que mi vida y la de mi familia están en peligro. No me siento segura”, dijo María José, quien también explicó que ha acudido a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, pero, según ella, no ha recibido respuesta alguna.

“Este año, el 20 de febrero, a mi hija menor le salieron dos tipos enmascarados con armas, donde me mandaban a amenazar diciendo que me retirara de la política. Luego, después de la consulta de la Colombia Humana, donde obtuve la mayor votación para el Concejo, recibí una llamada donde me decían que me retirara de la compañía política y me daban 24 horas”, reveló Pinedo Zequeira al portal digital El Espacio Noticias.

María José Pinedo Zequeira - Foto: A.P.I

Una de las amenazas más recientes está relacionada con un panfleto. La líder política y social explicó que salió de su casa, con sus escoltas, para instaurar las respectivas denuncias. Cuando regresó a la vivienda, la hija le entregó un sobre de que tenía en su interior el siguiente texto:

Para usted como que nosotros estamos pintados en la pared. Le hemos advertido que se retire de la política y usted no ha hecho caso. Sabemos todos los pasos que da usted y su familia. Le demostraremos en hechos para que se dé cuenta y respete. No te queremos como política. Retírate, hazlo por ti y por tu familia. Mira que tienes un nieto bien lindo. Sabemos que ganaste la consulta a la candidatura al Concejo. Usted es una persona no grata donde llega, tómelo como la última advertencia. María José es su vida primero antes que morir por sapa”, se leen textualmente.

Y finaliza: “Haga caso. Le damos 24 horas para que se retire de la política o si no le matamos a su familia o a usted”.

Al cierre de esta publicación se desconoce sobre la autoría de los mensajes. El panfleto no fue firmado por nadie.

Panfletos en Bucaramanga

Hay preocupación entre los habitantes del sector norte de Bucaramanga (Santander) por la aparición de panfletos en los que amenazan con el inicio de una supuesta limpieza social. Así mismo, la comunidad denuncia la presencia de personas extrañas en la zona.

De acuerdo con los residentes del barrio Bavaria II, detrás de los panfletos estarían presuntos integrantes del Clan del Golfo e incluso aseguran que desde hace un mes, por el sector rondan sujetos vestidos de negro y armados con fusiles.

Panorámica de Bucaramanga, Santander. - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

“Desde el Martes Santo empezaron a repartirlos, hemos visto hombres vestidos de negro con pasamontañas y fusiles en la noche. Esta situación nos tiene atemorizados porque, además, nos dicen que no responden si cae una persona inocente, que no podemos estar en la calle después de cierta hora”, dijo una de las habitantes del sector.

En dichos panfletos estarían apareciendo los nombres de algunos jóvenes que, presuntamente, estarían vinculados con temas del microtráfico y otros hechos delictivos como el hurto. Así mismo, este sector de la ciudad enfrenta otra problemática y son las mal llamadas fronteras invisibles, que ya han cobrado varias vidas.

“La Secretaría del Interior de Bucaramanga y la Policía tienen conocimiento de esta situación. Acá viven personas que han sido desplazadas por la violencia y otra vez están con miedo por los problemas de estos grupos delincuenciales”, agregó la mujer.