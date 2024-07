Negro igual a blanco

Han pasado 154 años desde la abolición de la esclavitud y 14 desde que la Constitución reconoció a Colombia como un país pluriétnico y multicultural. Sin embargo, todavía los negros llevan la peor parte, son los más pobres, se les mira por encima del hombro en la calle y no los dejan entrar a algunos sitios.



El caso de Lena Tatiana y Johanna Acosta, quienes ganaron el mes pasado una tutela contra dos bares de Cartagena que les negaron la entrada por ser negras, causó controversia en La Heroica y destapó el racismo que aún existe en el país pese a que poco se hable de él.



Aunque no se sabe con exactitud qué tan grande es la población porque las comunidades negras en Colombia nunca han sido censadas como tal, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que el 26 por ciento de los colombianos pertenece a este grupo racial. A pesar del importante número, carecen de participación y siguen siendo estigmatizados. "En Colombia, los afro descendientes son considerados los más invisibles de los invisibles: están ausentes en materia de liderazgo político, económico y educativo", agregó el BID.



El hecho puede demostrarse fácilmente. Colombia nunca ha tenido un presidente negro. Actualmente no hay ministros, viceministros, embajadores, generales del Ejército o de la Policía de color. Ni tampoco los hubo en el gobierno pasado.



Además, coincidencia o no, los municipios con mayor presencia negra son los más pobres del país. Es el caso de Chocó. En Cartagena, capital de Bolívar -donde el 49 por ciento de la población es negra-, esta comunidad se concentra en las zonas más pobres y su tasa de analfabetismo es 4,2 por ciento mayor que la de los no negros.



La falta de educación es precisamente el argumento al que se recurre para explicar la ausencia de afrocolombianos en las altas esferas. Pero es un arma de doble filo. "Es cierto que existen dificultades de acceso a la educación, lo que en efecto limita el número de personas de las comunidades negras con mayores capacidades profesionales. Sin embargo, la falta de una mayor presencia de representantes de estas poblaciones en funciones de alto nivel tanto en la función pública como privada obedece a prácticas discriminatorias en el acceso al empleo", explicó el sociólogo Carlos Agudelo.



Eso es evidente en Cartagena. "Es imposible que un negro cartagenero consiga un empleo de atención al público. De hecho, conseguir empleo es difícil y los no negros siempre tienen prelación", afirmó Eloy Mosquera, de la Corporación de Estudios Afroamericanos de Bogotá.



En el tema de la discriminación, el gobierno lleva la peor parte. No incentiva medidas antidiscriminatorias e incluso ha cerrado los espacios conquistados. En la reestructuración del Estado que hizo el presidente Uribe al iniciar su mandato estuvo el cierre de la Dirección de las Comunidades Negras, que se encargaba de la formulación y ejecución de los programas a favor de esas comunidades. Sus funciones le fueron asignadas a la nueva Dirección de Etnias, que además trata problemas indígenas, Rom y otras minorías. También cerró el Instituto Nacional de Pesca Agropecuaria, que impulsaba el desarrollo del Pacífico.



La discriminación también está latente en la sociedad. Va desde impedir que los afrocolombianos entren a lugares públicos, como pasó en Cartagena, hasta la reacción de algunas personas cuando ven a un negro en la calle, como lo vivió en carne propia Héctor Manuel Hinestroza, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó.



Pero no hay racismo cuando Colombia celebra un gol de Rodallega, tampoco cuando Cabas triunfa con ritmos originalmente negros, y mucho menos cuando sale en la prensa internacional que Vanesa Mendoza, nuestra única reina de belleza negra, se codea con la farándula de Hollywood. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para se les trate igual que al resto de los colombianos?