FUSIÓN

Se desbarató la fusión entre Renault y Fiat Chrysler

Aunque a última hora se descarriló la fusión entre la francesa Renault y la italoestadounidense Fiat Chrysler, que buscaba crear la tercera compañía automotriz a nivel global –o la primera, si se les hubieran unido Nissan y Mitsubishi–, este no es el único negocio que este año se ha desbaratado. Otras tres alianzas globales se cayeron por distintos motivos, desde objeciones políticas o de las autoridades de competencia hasta cifras que no cuadran. La de Fiat y Renault se cayó porque el gobierno del presidente Emmanuel Macron consideró que el momento político no es el más adecuado para este tipo de negocios. Otra que tuvo objeciones fue la de la francesa Alston y la alemana Siemens en el área ferroviaria. Aunque habían avanzado y ya era prácticamente un hecho, a última hora las autoridades de competencia europea plantearon objeciones. También la fusión del Deutsche Bank y el Commerzbank, las dos entidades financieras alemanas, se frenó este mismo año porque, luego de la auditoría de las cifras, encontraron que no podrían alcanzar los objetivos de rentabilidad. Y finalmente, la de Thyssenkrupp y Tata se frenó también por la estricta reglamentación europea en materia de competencia. Definitivamente este no ha sido el mejor año para concretar fusiones empresariales a nivel global.