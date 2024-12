Bob Dylan fue nombrado por la Academia Sueca como el Nobel de Literatura 2016. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos escritores que consideran que la industria discográfica ya tiene mucha visibilidad y que los literatos no tienen los instrumentos musicales para competir con un cantautor.

Mientras Dylan guarda silencio todos hablan de su premio. Algunos aplauden la decisión de la Academia, como el músico, también postulado al Nobel de Literatura varias veces, Leonard Cohen. "Darle este premio a Dylan es como ponerle una medalla al Everest, a la montaña más alta", dijo el intérprete en medio de la presentación de su nuevo álbum ‘You Want It Darker‘, en el consulado canadiense en Los Ángeles.

En cambio, la poeta Ida Vitale, quien recibió ese mismo jueves el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca, expresó que la decisión le parecía "rara" y que "Los premios de literatura son para poetas, no cantautores, del mismo modo que los premios de arquitectura no son para pintores".

"Haberle atribuido el Nobel de Literatura es lamentable (...) La Academia sueca se ridiculiza", declaró por su parte el escritor francés Pierre Assouline, miembro de la Academia Goncourt.

Le puede interesar: Bob Dylan, ganador del Nobel de Literatura

Esa noche, de muchas noticias en el mundo de la cultura, Dylan se presentaba en Las Vegas frente a 3.000 espectadores, con su trigésimo quinto disco. Para sorpresa de muchos no se refirió al premio. Se presentó como si nada hubiese pasado.

Los asistentes escucharon Blowin in the Wind (1963), tal vez la más célebre de las canciones de Dylan. Pero no hubo nada de Mr Tambourine Man, Like a Rolling Stone o Subterranean Homesick Blues. Y como de costumbre, tampoco habló con el público.

Lo que sí hubo fue la presentación de sus nuevas canciones y de un recorrido desde High Water (For Charley Patton) hasta Soon After Midnight, canciones grabadas desde el año 2000 en adelante.

Dylan estuvo en la batería, tocó la armónica y el piano durante canciones aclamadas pero menos conocidas como Simple Twist of Fate, Love Sick y Make You Feel My Love.

A su silencio se suma que la Academia sueca "todavía" no ha podido hablar con él. "La Academia ha hablado con el agente de Dylan y también con el responsable de su gira", explicó el canciller de la institución, Odd Zschiedrich, quien también ha dado explicaciones sobre la decisión que tomaron.

El único gesto de Dylan ha sido publicar en su cuenta de Facebook que fue galardonado con el premio.