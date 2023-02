“Ahora contratando a gente no estúpida”: la pizzería en Estados Unidos que se hizo viral por su particular anuncio

En los últimos días, se hizo viral en los Estados Unidos una pizzería, la cual estaba buscando contratar a nuevos empleados y por eso decidió hacerlo de una manera muy poco convencional, la cual generó rechazo en muchas personas, pero también sacó a relucir divertidos comentarios.

Los protagonistas fueron los dueños de la pizzería Santino’s, la cual está ubicada en el estadio de Ohio en los Estados Unidos, la cual hizo lo que cualquier otra empresa haría cuando busca empleados, pero esta vez usaron unas palabras que pocos se esperaban y que a algunos ofendió. “Ahora contratando gente no estúpida”, decía textualmente el aviso de la pizzería, en busca de nuevos empleados.

Pizza - Foto: Pixabay

Según los propietarios de este restaurante, su intención no era ofender a nadie, ni que sus exempleados se sintieran atacados, sino que, por el contrario, buscaban únicamente ser graciosos, para así llamar la atención y obtener nuevos clientes para la pizzería.

Sin embargo, aunque ellos se lo tomaron con humor, afirman que a muchos les molestó y por eso han sido víctimas de bromas en pedidos durante los últimos días. Incluso, recibieron un pedido por más de 100 dólares, el cual fueron a entregar, pero era una dirección falsa, pues nadie lo recibió y llamaron después a cancelarlo.

“Eran unas 10 pizzas. Hicimos el pedido, volvió a llamar y habló mal de uno de nuestros empleados. Dijo que nuestra pizza apestaba y que cancelaba el pedido”, explicó Jayden Dunigan, hija del dueño del restaurante.

La pizzería Santino's, se hizo popular en Ohio, por su partícular anuncio en busca de nuevos empleados. Foto: Twitter @StephanieWSYX6 - Foto: Foto: Twitter @StephanieWSYX6

Pero la broma terminó en una buena causa, ya que el restaurante decidió donar las 10 pizzas a la comunidad para que tuvieran algo que comer un viernes en la noche. Según cuenta esta mujer, ha trabajado siempre en la pizzería de sus padres y no ha sido nada fácil encontrar buenos empleados, por eso les motivó a hacer este particular clasificado de empleo: “Muchas de las personas que hemos contratado no quieren trabajar. No hay ética de trabajo detrás de ellos, así que ese es el significado detrás del ‘No estúpido’”.

No obstante, otros clientes se lo han tomado con humor y afirman que no han visto nada de malo en el aviso clasificado: “Me he reído, me he reído, pero lo entiendo. Entiendo de dónde vienen, pero no creo que fuera una mala idea”, dijo Natasha Fox, una de las clientas de la pizzería durante este fin de semana.

Cuando se trata de pedir comida a domicilio, la pizza es una de las opciones más usadas por las personas en Estados Unidos y el mundo.

Pero la cliente aceptó, que, en un momento de sensibilidad exagerada, a muchos les puede parecer ofensivo un lugar para trabajar que se refiere a las personas de esa manera. “Entiendo de dónde vienen, porque uno quiere a alguien que trabaje aquí y que vaya a comprender la toma de pedidos o el servicio, pero puede resultar ofensivo, pero yo estoy aquí”, añadió esta mujer.

En redes sociales también las respuestas han sido positivas. La pizzería hizo una publicación en Facebook en la que la mayoría de personas se tomaron el mensaje con gracia y no con intenciones de ofender. Muchas personas comentan en esta red social que en ocasiones recibían los domicilios de empleados que pareciera que no quisieran trabajar, por lo que entienden a qué se refiere el restaurante con la búsqueda de nuevos empleados.