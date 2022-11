Con una amplia mayoría, Karen Bass se perfila como la primera mujer alcaldesa en Los ángeles

Tras las elecciones estatales en Estados Unidos, llegó un resultado histórico para Los Ángeles, puesto que una mujer afrodescendiente logró derrotar a un empresario local, por lo que se convirtió en la primera alcaldesa de la importante ciudad californiana.

Se trata de Karen Bass, una reconocida política y trabajadora social de Los Ángeles que ya se ha desempeñado como representante al Congreso de Estados Unidos por California, así como una larga trayectoria en diferentes entidades gubernamentales del país por parte del partido demócrata.

Bass logró vencer en las elecciones a Rick Caruso, un empresario fundador de la compañía inmobiliaria Caruso, así como algunos otros lugares en la política nacional. Hasta el momento, la mujer afrodescendiente cuanta con un 53,1 % de los votos a su favor, frente a un 46,9 % de su rival, con el 70 % del total de los votos escrutados, una diferencia que muchos medios internacionales ya califican como “insuperable”.

“Estamos en una lucha por el alma de nuestra ciudad... Vamos a construir un nuevo Los Ángeles”, afirmó la que se proyecta como la nueva alcaldesa de una de las ciudades más pobladas de California durante las elecciones.

Es de resaltar que esta mujer ha sido respaldada por el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como por la vicepresidenta Kamala Harris; además, habría sido apoyada por la comunidad negra de Los Ángeles, así como otro grupo de personas caucásicas dentro de la ciudad, por lo que se ha llevado la mayoría de los votos.

Esta mujer estaría asumiendo el cargo el 12 de diciembre, el cual sería entregado por Eric Garcetti, quien deja atrás dos periodos legislativos, el primero que inició en 2013 y su reelección en 2017; dejando grandes retos para el gobierno de Bass, como el aumento de la inseguridad, polémicas por irregularidades gubernamentales, así como cifras alarmantes de personas sin hogar, según indica el medio local The New York Post.

Biden dijo sentirse fortalecido, tras las elecciones del Senado

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este domingo 13 de noviembre que la reciente victoria del Partido Demócrata en las elecciones al Senado de EE. UU. lo fortalecen. Esto, de cara al encuentro que mantendrá el lunes 14 con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien dijo mantener una relación muy cordial, si bien es necesario delimitar las “líneas rojas” en las negociaciones bilaterales.

“Sé que salgo reforzado, pero no lo necesito. Conozco a Xi Jinping, he pasado más tiempo con él que con cualquier otro líder mundial. Le conozco bien y él me conoce a mí, y tenemos muy pocos malentendidos”, explicó el presidente durante los últimos momentos de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático / Asia Oriental (ASEAN/EAS), en Camboya.

Biden hizo estos comentarios solo horas después de la confirmación de que su Partido Demócrata mantendrá el control de la cámara alta del Congreso en las elecciones legislativas del 8 de noviembre gracias a la victoria de Catherine Cortez Masto en el estado de Nevada.

“Lo que tenemos que hacer es descubrir dónde están las ‘líneas rojas’ y qué vamos a hacer durante los dos próximos años”, añadió el presidente Biden en relación con el tiempo que le queda en la Casa Blanca hasta las próximas elecciones.

“Espero tener con él una conversación directa, como siempre he tenido. No recuerdo que ninguno de los dos haya cometido un error de cálculo a la hora de interpretar nuestras diferentes posturas, y eso en una relación que me parece de una importancia crítica”, agregó.

Tal y como anunció ayer el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, Biden le comunicará a su homólogo chino en la reunión que mantendrán durante el G20 en Bali (Indonesia) que el Ejército estadounidense ampliará su presencia militar en la región del Indo-Pacífico si Pekín no presta su ayuda para desactivar la tensión con Corea del Norte.

*Con información de Europa Press