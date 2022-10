En Estados Unidos, gemelos escaparon esposados y desnutridos: su madre los tenía retenidos

Gracias a una vecina, unos hermanos gemelos, un hombre y una mujer de 16 años, lograron escapar de su vivienda en el estado de Texas, Estados Unidos, donde su madre y el novio los mantenían entre la basura y esposados.

De acuerdo con medios estadounidense, los menores eran obligados a beber de su propia orina y a vivir entre excrementos.

Luego de escapar, los menores contaron a las autoridades que llevaban una semana sin comer, motivo por el cual fueron hallados en estado de desnutrición. También revelaron a la Policía que en la casa todavía se encontraban cinco hermanos.

Al presentarse ante las autoridades, los gemelos llegaron descalzos y semidesnudos. La vecina, quien los ayudó a escapar, le dijo a Fox News que los menores le dijeron: “¿Puede ayudarnos? ¿Puede ayudarnos, por favor? Necesitamos un lugar a donde ir”.

Al ser interrogados por las autoridades, los menores también contaron que su madre, una mujer de 40 años, no les permitía usar el baño y que los golpeaba con frecuencia, razón por la que estaban cubiertos de moretones, cortes y cicatrices en varias partes del cuerpo.

Así mismo, revelaron que debían permanecer en silencio todo el día y que les daban solo un sándwich para comer, de vez en cuando.

Tras lo narrado por los menores, la Policía llegó hasta la vivienda y no hallaron a la madre de estos ni a su novio, un hombre de 27 años.

Sin embargo, emitieron una alerta de busca y captura hasta que finalmente lograron detenerlos. Luego, fueron llevados hasta el condado tejano de Harris.

En cuanto a los otros hijos de la pareja, estos fueron puestos bajo la custodia del Servicio de Protección Infantil de los Estados Unidos.

Mujer se escapó de ser enterrada viva por su esposo en Washington

Una mujer del estado de Washington logró escapar luego de que su esposo, del que estaba separada, la secuestró de su casa en Lacey, la apuñaló y la enterró viva en el bosque a principios de esta semana, según documentos judiciales.

La Policía respondió a un llamado proveniente de la casa de Young An, de 42 años, en la calle Rossberg, el domingo (16 de octubre) por la tarde, después de que un policía respondió la llamada y escuchó “gritos ahogados y sonidos de lucha”, dijo el Departamento de Policía de Lacey en un comunicado.

“Había gritos constantes y no se sabía si era algo médico o no”, según documentos judiciales. El policía también escuchó golpes y ladridos de un perro, pero luego la llamada se quedó en silencio.

Más tarde le dijo a la Policía que marcó el 911 desde su reloj Apple después de que le ataron las manos a la espalda con cinta adhesiva, según una declaración obtenida por Fox News Digital. Ella dijo que su esposo, del cual ya se había separado, Chae An, finalmente rompió su reloj con un martillo y la arrastró fuera de la casa.

Los oficiales que respondieron a la llamada, llegaron a una casa vacía con la puerta del garaje abierta, según la Policía. Los hijos de la pareja aparecieron unos minutos después y les dijeron que sus padres habían estado allí 30 minutos antes. También llegó una amiga y le dijo a la Policía que había recibido una “notificación de texto de emergencia” del teléfono de An.

Young An anteriormente tenía una orden de protección por violencia doméstica contra su esposo de 53 años, según las autoridades. Los registros judiciales muestran que la pareja está en medio de un proceso de divorcio. Sin embargo, la orden había sido rescindida y Chae An visitaba la casa de su ex una vez a la semana para lavar la ropa, según documentos judiciales.

Sin embargo, la Policía encontró “cinta adhesiva usada” en la escena y, debido a las circunstancias, emitió una alerta de persona desaparecida en peligro de muerte a la Policía estatal y una advertencia de emergencia a todos los teléfonos celulares en los condados de Thurston y Pierce.

Los detectives, por su parte, recuperaron un video que mostraba que Chae An se había ido momentos antes de que llegara la Policía.

Luego, alrededor de la 1 a. m. del lunes, Young An reapareció, golpeando una puerta en Stedman Road, a unas 7 millas de su casa en Rossberg Street, diciendo que su ex estaba tratando de matarla y pidiendo ayuda a los residentes.

Llamaron a la Policía y ella les dijo a los agentes que Chae An la había llevado al bosque, colocó un “árbol pesado” sobre ella y le arrojó tierra. Después de esperar horas para tener la oportunidad de escapar, se libró con las uñas de las ataduras y pudo salir del agujero profundo, luego se tambaleó por el bosque durante aproximadamente media hora antes de golpear la puerta de una residencia y suplicar ayuda.

Cuando llegó la Policía, ella estaba escondida detrás de un cobertizo en la propiedad, claramente angustiada, según los investigadores.