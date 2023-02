Pese a que ha negado cuádruple crimen, este martes será ejecutado hombre en Estados Unidos

El estado de Misuri, en el centro de Estados Unidos, prevé ejecutar este martes a un hombre condenado a muerte por un asesinato cuádruple en 2004, que reiteradamente ha negado que haya cometido.

Se trata de Leonard “Raheem” Taylor, un afroestadounidense de 58 años, quien debe recibir una inyección letal en la penitenciaría de Potosi, unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de St. Louis.

Fue condenado a muerte en 2008 por los asesinatos en primer grado de su novia Angela Rowe y los tres hijos de ella, de 10, 6 y 5 años.

Fueron encontrados muertos en su casa, cada uno con un disparo en la cabeza, el 3 de diciembre de 2004. Según los médicos forenses, llevaban muertos unos días.

Taylor siempre ha insistido que aún estaban vivos el 26 de noviembre, cuando salió de la casa, ubicada en Jennings, Misuri, para tomar un vuelo a California, en la costa oeste del país.

“No, no lo hice. No lo hice. No solo no cometí el crimen, sino que tampoco tenía ningún motivo para hacerlo, como dije. No tenía ninguna razón para cometer el crimen. Ni siquiera estaba en el estado de Misuri cuando ocurrieron los asesinatos”, indicó reiteradamente en las audiencias.

Durante el juicio, los fiscales aseguraron que Taylor había confesado los asesinatos a su hermano e hizo desaparecer su arma frente a un testigo.

Los jurados lo declararon culpable. Desde entonces, interpuso numerosos recursos para ser absuelto, todos sin éxito. También en la víspera (lunes), el gobernador de Misuri, Mike Parson, rechazó su pedido de clemencia.

Si no se suspende la ejecución, Taylor será el quinto condenado a muerte ejecutado desde el 1 de enero en Estados Unidos. (File photo/The State/Tribune News Service via Getty Images) - Foto: TNS

“La evidencia muestra que Taylor cometió estas atrocidades, un jurado lo declaró culpable y todos los tribunales confirmaron la sentencia”, dijo el gobernador republicano en un comunicado.

The Innocence Project, una oenegé que lucha contra los errores judiciales y defiende a Taylor, aseguró, sin embargo, que el testimonio del hermano se obtuvo bajo coacción y que luego se retractó.

La organización denunció que el equipo legal de Taylor lo “abandonó” al proporcionarle una defensa incompetente durante el juicio.

Pese a que el gobernador rechazó el pedido de clemencia, le insistió al funcionario que retrase la ejecución hasta que pueda llevarse a cabo una investigación exhaustiva sobre los asesinatos.

Los abogados de Taylor presentaron recientemente un testimonio de su hija que aseguró que estaba en California con ella en el momento de los asesinatos, sin lograr que se reabriera el caso.

El gobernador de Misuri, Mike Parson, rechazó el pedido de clemencia de Leonard “Raheem” Taylor. (Photo by Jacob Moscovitch/Getty Images) - Foto: Getty Images

Este martes presentaron una apelación final ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que debe decidir rápidamente.

Si no se suspende la ejecución, Taylor será el quinto condenado a muerte ejecutado desde el 1 de enero en Estados Unidos.

El caso Amber McLaughlin

Como se recuerda a comienzos de este año, el gobernador de Mirouri negó un indulto de última hora a Amber McLaughlin, de 49 años, quien se convirtió en la primera mujer transgénero ejecutada en Estados Unidos.

Las autoridades de ese estado señalaron que recibió la inyección letal por el asesinato de su exnovia en 2003.

Previo a su ejecución, McLaughlin había insistido en que existían motivos para que se le concediera una solicitud de clemencia, como el haber padecido una infancia traumática y problemas de salud mental, cosas de las que el jurado no oyó durante el juicio en su contra.

A comienzos de este año, el gobernador de Mirouri negó un indulto de última hora a Amber McLaughlin, de 49 años, quien se convirtió en la primera mujer transgénero ejecutada en Estados Unidos. - Foto: Departamento Penitenciario de Missouri

En la solicitud de clemencia narró que uno de sus padres adoptivos le restregó heces en la cara cuando era una niña pequeña y otro le disparó con una pistola paralizante.

Igualmente, señaló que padecía de depresión e intentó suicidarse varias veces, al tiempo que citó un informe médico en el que se le diagnosticó con disforia de género, una condición que causa angustia y otros síntomas como resultado de una disparidad entre la identidad de género de una persona y su sexo asignado al nacer.

McLaughlin fue declarada culpable de asesinato en primer grado en 2006. Un juez la sentenció a muerte pese a que el jurado estuvo dividido respecto a su condena.

En 2016, un tribunal ordenó que se le dictara una nueva sentencia, pero un panel de un tribunal federal de apelaciones la volvió a condenar a muerte en 2021.

De acuerdo con los registros oficiales, la única mujer que ha sido ejecutada en Missouri fue Bonnie B. Heady, quien murió el 18 de diciembre de 1953 por secuestrar y matar a un niño de 6 años.

Fue ejecutada en la cámara de gas, al lado del otro secuestrador y asesino, Carl Austin Hall.

Entre tanto, a nivel nacional, en Estados Unidos 18 personas fueron ejecutadas en 2022, incluidas dos en Missouri. Kevin Johnson, de 37 años, fue ejecutado el 29 de noviembre por matar en una emboscada a un oficial de policía de Kirkwood, Missouri y Carman Deck fue ejecutado en mayo por matar a James y Zelma Long durante un robo en su casa en De Soto, Missouri.

Desde que asumió el cargo en 2018, el gobernador Parson nunca ha concedido una solicitud de clemencia.

* Con información de AFP