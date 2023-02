Vídeo: Polémica en Miami por propietario que sube alquileres más del doble de su valor

El hombre dueño del edificio se hizo viral en TikTok, ya que se mantuvo firme sin importar que sus inquilinos tengan varios hijos y que un alza de ese tamaño los dejaría sin hogar. Las críticas no se han hecho esperar.

Un vídeo en TikTok se hizo viral después de que un propietario de un edificio en Miami fue criticado en las redes sociales después de compartir un video que le decía a una inquilina que iba a aumentar su alquiler en más del doble de la cantidad que estaba pagando, a lo cual la mujer reaccionó contra el hombre que publicó el contenido en su cuenta.

La persona en el ojo del huracán se trata del inversionista inmobiliario Raúl Bolufe, quien durante el vídeo se le puede hablando por teléfono con una mujer que alquila una de las propiedades que compró recientemente, según cuenta en el contenido que se hizo viral en TikTok.

Imágenes de Raúl Bolufe hablando con su inquilina. - Foto: Captura de pantalla TikTok /@therealraulbolufe

La polémica llegó porque la mujer estaría pagando actualmente 1,100 dólares al mes. Pero a los pocos segundos, Bolufe le argumenta que “es un precio bastante bajo “considerando el área y el mercado actual” de los alquileres en Miami y en la zona, añadiendo que hay viviendas en el mismo vecindario que cuestan alrededor de 2,500 dólares al mes, por lo que subirá el precio del arriendo a una cantidad superior

En el vídeo, el propietario le dice a la mujer que él podría llegar a aceptar una ‘pago inferior’ a lo que supuestamente se estaba pagando en la zona, por lo que sugiere una cantidad de 2,200 dólares, el doble de lo que la mujer estaba pagando. Obviamente, su respuesta contra Bolufe no fue la mejor, alegando que ha vivido en el edificio durante 10 años. “¿Estás bromeando? ¡Eso tiene que ser una broma! No puedo permitirme esa mierda. Tengo hijos y ya estoy trabajando en dos trabajos. ¿Dónde quieres que vaya ahora?”, dijo.

Imágenes de Raúl Bolufe hablando con su inquilina. - Foto: Captura de pantalla TikTok /@therealraulbolufe

En la segunda parte del clip compartido por el hombre, la mujer lo amenaza con llamar a la policía e incluso con quemar la casa para que no se quede con nada. Posteriormente, le dijo que había cambiado las cerraduras para que no pudiera desalojarla de su hogar, además, se mostró reacia a negociar con Bolufe cualquier tipo de aumento exagerado, como pretendía el propietario.

Finalmente, el hombre le dice que no tendrá más solución que llamar a la policía para que sea desalojada de la propiedad, a lo que la mujer le dice que no le importa y que bloqueará su número para que no la siga llamando.

Hasta el momento, el vídeo ha sido visto más de un millón de veces, y muchos comentarios de usuarios en la red social afirman que las tácticas de aumento de arriendos de Raúl Bolufe deberían ser consideradas como ilegales. “Ver esto me revolvió el estómago. Esto es absolutamente lo que les pasa a los propietarios”, dijo una persona en los comentarios del vídeo. “Entiendo que suba unos cientos de dólares, pero más que duplicar su alquiler es grotesco”, comentó alguien más.

Imágenes de Raúl Bolufe hablando con su inquilina. - Foto: Captura de pantalla TikTok /@therealraulbolufe

De los miles de comentarios en el clip compartido por el mismo propietario, la gran mayoría estuvieron de acuerdo con las críticas contra el hombre y su plan de duplicar los precios de las rentas de su propiedad. “Ridículo, es un robo legalizado y lo hace con una sonrisa”, dijo otro usuario. “Es por eso que nadie puede permitirse el lujo de vivir en cualquier lugar, es triste”.

Aun así, también hubo algunas personas que estuvieron de acuerdo con la actitud y prácticas empresariales de Raúl Bolufe, manifestando en su mayoría la necesidad que tiene él de ganar dinero como empresario a como de lugar. “La mayoría de las personas comentan como si fueran los dueños de la casa. Al final del día, la propiedad es un negocio”, dijo una persona que defendió al polémico hombre.

“Los nuevos propietarios no tienen ningún contrato con los inquilinos actuales. Puede subir el alquiler tanto como quiera. Si no les gusta, pueden irse”, escribió otro usuario más que salió en defensa de Bolufe. Mientras tanto, otros usuarios de la red social se animaron a hacer ver su escepticismo sobre la naturaleza del vídeo, asegurando que podría no ser del todo real.