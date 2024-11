Otra opinión al respecto tiene el exdiplomático norteamericano Larry Gumbiner, quien cree que en el fondo no hay tanta lógica y que, en cambio, “ hay que distinguir a la persona que es Donald Trump y la burocracia de política exterior de Estados Unidos liderada por el Departamento de Estado y respaldado por agencias como la DEA y la CIA”.

“Trump no es un político tradicional, tiene la tendencia de decir lo que está en la cabeza sin haber estudiado ni coordinado con sus asesores”, cree Gumbiner, quien considera que en realidad cuando Trump “sale con cosas como ‘yo me siento a conversar con el señor Maduro’, es algo que no ha sido estudiado ni es estratégico, es lo que viene de su cabeza”.

Sobre la clave para tumbar el régimen de Maduro e instaurar la democracia en el vecino país, Pinzón opinó sobre el papel de varios países en la presión contra Venezuela e incluso el papel que ha tenido Juan Guaidó desde que se proclamó presidente interino.

“Muchos hemos dicho que se pudo hacer más, se debió entender mejor el problema y a veces se actuó más por emociones y opiniones de chispazo, que por una concepción estratégica clara que llevara a que ese régimen realmente cayera y que fuera reemplazado por otra realidad democrática”, dijo el exembajador.

Para Pinzón, reemplazar el régimen de Maduro marcaría “el comienzo de una nueva era llena de complejidades por la destrucción de la institucionalidad que allí hay, pero definitivamente el modelo que se ha implementado tiene el valor de haber expuesto ante el mundo la clase de comportamiento que tiene el régimen, y es bueno que varios países lo hayan dicho”.